Sistemsizliğin sonu

Trabzonspor’da yıllardır gelen hezimetler sinsilesine bir yenisi daha ekledi .Tek hedefimiz Kupa diyen Muharrem Usta ve Kupa bizim için çok önemli diyen Rıza Çalımbay sınıfta kaldı.50. yılda şampiyonluk parolasıyla uzun zaman sonra hiç olmadığı kadar desten alan Muharrem Usta ve Trabzonspor yine bir kez daha umutları bitirdi.

Trabzonspor’un 1 yıldır göze batan en önemli eksikliği Stoper bölgesi ve bu alanda pozitif olarak kullanabileceği tek futbolcu Hubocan gibi gözüküyor.Ancak bir stoper transferi hela gündemde yok.Zaten sıkıntılı olan savunma da bir de en iyilerden olan Mas satılıp yerine hemen takviye yapılamayınca bu bölgede çökmüş oldu. Trabzonspor Konyaspor karşısında ilk yarı kötü futbol oynadı ve bütün oyuncular saha da uyudu.Bunun neticesinde artık alışılan bir durum olan savunma hatasından golle Trabzonspor bir anlam da maçı orda bırakmış oldu.Rıza Çalımbay en iyi kadromuz ile çıkacağımız dediği maçta.Kaptanı Onur’u yedek soyundurup, Durica varken ileri pas atmada bile zorlanan Uğur’u oynatınca bu eleştirileri hak eder duruma getirdi kendisini.Özellikle geldiğinden beri çift forvet deneyen ve bu yönde takımı geliştirmeye çalışan ve hatta hatta kanat forvet isteyen Rıza hocanın maça tek forvetle başlaması beni şaşırtan ikinci durum oldu.Ve ikinci yarının başında Dame N’Doye’un oyuna dahil olmasıyla çift forvet sisteminin takıma nasıl aşina olduğunu gösterircesine takım iyi oynamaya ve maçı tek kaleye çevirmeyi sağladı.

Ancak yine de bu durum net bir sistem oyunu olmayan Trabzonspor’a yetmedi.Yusuf’un topu öne taşımada ki eksikliği , burada Sosa’nın oynatılıp verim alınamaması oyunu tıkıyor.Maç içerisinde gördük ki bu takımın en önemli oyuncuları Abdulkadir , Perreira ve Okay .Saha da sadece onların pozitif etkisini göre bildik.Bu oyun tarzıyla Trabzonspor’un ligde başarılı olması için stoper , sol bek ve kanat forveti transferi yapıp , Rıza hocanın bu takıma bir sistem oturtması ile sağlanır.Bunun dışında ki her durumda Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında olması çok zor gibi duruyor.