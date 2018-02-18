Futbol bir sistem oyunu

Başakşehir’in yakın markajı bu oyuncuların bir biriyle bağlantısını da koparttı. Abdullah Avcı’nın takımı Trabzon’a bir planla gelmiş ve ne oynadığını ve neyi amaçladığını bilen bir futbol oynadı.

Ancak Rıza Çalımbay’ın takımı ilk 10 dakika dışında ne oynadığını bilmeyen bir görünüm içinde idi. Trabzonspor’un her zamanki gibi tek planı Burak’ı uzun toplarla savunma arkasında topla buluşturmak. Bunda da birkaç kez başarılı olmasına rağmen Burak golü atamayınca Trabzonspor golü bulamadı. Geçen sezondan beri söylediğimiz topu ileri taşıyıp oyun kurabilecek bir stoper’e ihtiyacı var Trabzonspor’un kelamının ne kadar doğru olduğunu tekrar gördük.

Trabzonspor savunmadan top yapıp çıkamıyor ve bu duruma Onazi-Okay’ın topu taşıyamama durumu eklenince pas oyununu rakibine kabul ettiremiyor Trabzonspor. Rıza Çalımbay’ın geldiğinden beri bu takıma hangi sistemi oynattığını anlayamadık. Her hocanın bir sistemi olur. Ancak Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor’a ekstra kattığı tek şey daha az gol yemesi. Ersun Yanal’ın sistemsizliğini devam ettiren bir Rıza Çalımbay var Trabzonspor’da.

Bu futbol ile yürümeyeceğini Trabzonspor’un kazandığı haftalarda da dile getirdim. Ve Trabzonspor bu futbolla ileri gidemiyor. Kaliteli kadro yapısının hakkını veremeyen bir oyun içerisinde. Bunun tek sorumlusu da takıma bir sistem oturtamayan Rıza Çalımbay’dır. Trabzonspor artık yarıştan tamamen koptu. Bundan sonra yapılması gereken tek şey ise takıma bir sistem oturtabilecek bir hoca getirip önümüzdeki sezona yatırım yapmaktır. Yoksa Trabzonspor şimdiden önümüzdeki sezonuda çöpe atacaktır.