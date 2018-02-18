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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler>Yazarlar>Ümit Karaş>Futbol bir sistem oyunu

Futbol bir sistem oyunu

Trabzonspor’un ilk 11’i elime geldiğinde Rıza Çalımbay’ın tercih ettiği en iyi 11 diye düşünmüştüm. Özellikle Yusuf-Sosa-Abdulkadir üçlüsünün bir birine yakın pas oyunu Trabzonspor’a çok şey katabilirdi. Ancak Rıza hocanın Abdulkadir’i sola ve Yazıcıyı sağa koyması Abdulkadir’i etkisizleştirdi.

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Ümit Karaş

Spor Arena

Trabzonspor

Başakşehir’in yakın markajı bu oyuncuların bir biriyle bağlantısını da koparttı. Abdullah Avcı’nın takımı Trabzon’a bir planla gelmiş ve ne oynadığını ve neyi amaçladığını bilen bir futbol oynadı.

Ancak Rıza Çalımbay’ın takımı ilk 10  dakika dışında ne oynadığını bilmeyen bir görünüm içinde idi. Trabzonspor’un her zamanki gibi tek planı Burak’ı uzun toplarla savunma arkasında topla buluşturmak. Bunda da birkaç kez başarılı olmasına rağmen Burak golü atamayınca Trabzonspor golü bulamadı. Geçen sezondan beri söylediğimiz topu ileri taşıyıp oyun kurabilecek bir stoper’e ihtiyacı var Trabzonspor’un kelamının ne kadar doğru olduğunu tekrar gördük.

Trabzonspor savunmadan top yapıp çıkamıyor ve bu duruma Onazi-Okay’ın  topu taşıyamama durumu eklenince pas oyununu rakibine kabul ettiremiyor Trabzonspor. Rıza Çalımbay’ın geldiğinden beri bu takıma hangi sistemi oynattığını anlayamadık. Her hocanın bir sistemi olur. Ancak Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor’a ekstra kattığı tek şey daha az gol yemesi. Ersun Yanal’ın sistemsizliğini devam ettiren bir Rıza Çalımbay var Trabzonspor’da.

Bu futbol ile yürümeyeceğini Trabzonspor’un kazandığı haftalarda da dile getirdim. Ve Trabzonspor bu futbolla ileri gidemiyor. Kaliteli kadro yapısının hakkını veremeyen bir oyun içerisinde. Bunun tek sorumlusu da takıma bir sistem oturtamayan Rıza Çalımbay’dır. Trabzonspor artık yarıştan tamamen koptu. Bundan sonra yapılması gereken tek şey ise takıma bir sistem oturtabilecek bir hoca getirip önümüzdeki sezona yatırım yapmaktır. Yoksa Trabzonspor şimdiden önümüzdeki sezonuda çöpe atacaktır.

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