Teknik direktörlük ölüyor, futbol da öyle...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıTeknik direktörlük ölüyor, futbol da öyle...
GeriUğur MELEKE Teknik direktörlük ölüyor, futbol da öyle...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
22.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Teknik direktörlük ölüyor, futbol da öyle...

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Onun her şeyi bir youtube ya da instagram videosu için yaptığını düşünüyorum. Sanki sahada Manchester United için savaşmıyor, parkta arkadaşlarıyla top oynarken kayıt yaptırıyor! Onun için hiçbir şey ciddi değil, sanki bir şakanın içinde yaşıyor”

İngiliz futbol efsanesi Gary Neville’ın, Manchester United’ın Fransız yıldızı Pogba ile ilgili görüşü bu. Gerçekten de Pogba, özellikle Alexis’in kendisinin yaklaşık 2 katı maaşa takıma katılmasıyla birlikte küskün, isteksiz, formsuz. Futbolun büyük emekçilerinden Neville’e göre bunun sebebi, Pogba’nın ciddiyetsizliği.

Mourinho’nun şu sıralar Pogba ile yaşadığı büyük krizi, Conte de birkaç ay önce Hazard ile yaşamıştı. Orada da durum benzer; Conte’nin düşünceleri ile takımın yıldızlarının kafasındakiler uyuşmuyor. Conte, bütün bir ocak ayı boyunca uzun boylu bir santrfor ararken Hazard, hocasını medyanın önünde eleştirdi ve fikirlerinin çağ dışı olduğunu ima etti: “Eğer pas oyunu oynayacaksanız, uzun santrfora ihtiyacınız yok. Eğer topu şişirecekseniz, durum farklı tabii. Manchester City’ye bakın, dünyanın en iyi futbolunu oynuyorlar ve uzun boylu bir santrforları yok”

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Conte, şu sıralar Chelsea’de kalabilmek için Eden Hazard ve arkadaşlarını mutlu etmek zorunda. Zira ondan 3 yıl önce Mourinho da aynı adamlarla benzer sorunları yaşamış, Hazard, Fabregas ve arkadaşları, Portekizli koçun ipini çekmişlerdi.

Manchester United’ın bir diğer efsanesi Nemanja Vidic, menajerlerin artık bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu söylüyor. Şu sıralar antrenörlük kurslarını tamamlamaya çalışan Vidic’e göre yeni dünya düzeni bu: “Ben futbolcu iken, kendime ait bir gücüm olduğunu düşünmüyordum. Benim için menajer patrondu, CEO’ydu, sahipti. Ama bugünün futbolunda artık menajerler yok, sadece koçlar var. Yeni patron, artık futbolcular”

VURAL’IN İTİRAFI

Elbette bu yeni dünya düzeninden, özellikle deneyimli teknik adamlar rahatsız. Geçtiğimiz günlerde Giresunspor’la yollarını ayıran Yılmaz Vural, bu kararı başkanın ya da kendisinin değil, futbolcuların aldığını itiraf etmişti. Giresunsporlu futbolcular toplantı yapmışlar, en deneyimli iki tanesi, hocayla toplantı yaparak kararlarını iletmişler: “Seni istemiyoruz hoca”

Futbolcular için artık her şey bu kadar kolay gözüküyor. Eğer teknik direktörün yöntemlerinden memnunlarsa, sahada onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama memnun değillerse, önce peş peşe mağlubiyetler, sonra da lisanslı teknik adama 3 kelimelik tebligat geliyor: “Seni istemiyoruz hoca.”

Z JENERASYONU

Amerikalı tarihçiler Strauss ve Howe’nin yaptığı muazzam bir nesil tarifi var: 1990’lardan sonra doğanlara ‘Z jenerasyonu’ diyorlar. Bir diğer tanımlamayla ‘doğuştan dijital’ onlar. Evet, teknolojinin içine doğdular, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tüm bilgiye arama motorları yoluyla ulaşabilmek ‘Z nesli’ için çok sıradan. Ama bu dijital doğuş, kendinden önceki nesillerde olan karakteristik özellikleri de bazılarında eksik bırakmış: Bir şeye ulaşmak için çabalamak. Sabretmek. Toplum bilincine ya da ekip bilincine sahip olmak. Bireysel faydanın yerine toplumsal faydayı koyabilmek.

Babaları anneleriyle tanışmak için olağanüstü çaba göstermiş, yüzü kızarmış-reddedilmiş olduğundan değer bilirken, onlar için her şey bilmemnebook’tan insan seçmeye indirgenmiş. Mottoları, ‘dünyaya bir kez geliyorsun’a indirgenmiş. Sanki, kendileri dışındaki 7 milyar insan, dünyaya bir kez gelmiyormuş gibi!

EKİP BİLİNCİ NEREDE?

Pogba, dünyaya bir kez geliyor. Alexis, dünyaya bir kez geliyor. Hazard, Fabregas ya da Giresunsporlu Çağlar’la Caner de öyle... Peki öyleyse 21’inci yüzyıl futbolunda ‘ekip bilinci’, ‘takım ruhu’, ‘sahaya terinin son damlasına kadar bırakma’ gibi duygular olmayacak mı?

Bilmiyorum... Bu yıllarda, yani dijital geçiş sürecinde de bu sorunun yanıtını tam olarak bilmek güç. Ancak şunu kestirmek de zor değil: Bu sporun, futbolcularına sahip çıktığı kadar, teknik adamlarına da sahip çıkması gerekiyor. FIFA’nın, UEFA’nın el ele vererek antrenör kontratlarını güçlendirme, teknik direktörlerin kovulmasını zorlaştırma adına adımlar atması lazım. Eğer bu adım atılmazsa, korkarım ki 10 yıl sonra futbol, ultra zengin bir grup genç çocuğun elinde oyuncağa dönmüş, sevgi ve saygıdan yoksun duygusuz bir spora dönüşecek.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Bizi onaylarlarsa yeniden adayım

Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?