Şampiyonu Karabük belirleyecek

Karabük’ün yarıştan erken kopması, Süper Lig’in bütün ayarlarını bozdu. Karabük, önümüzdeki 3 hafta sırasıyla Antalya, Kasımpaşa ve Bursa’ya yenilirse, her 3 takım da ligde kalma yolunda dev adımlar atacaklar. Akhisar da artık rahatlamak için tek bir galibiyete ihtiyaç duyuyor gibi. Bu durumda kalan 7 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe’nin 5’er, Beşiktaş’ın 4, Galatasaray’ın da son 3 rakibinin nispeten rahat biçimde büyüklerin karşısına çıkma ihtimali doğuyor.



4 şampiyonluk adayını FÜTZ (fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve zayıflıklar) analiziyle tartıya koyduğumuzda ise, Galatasaray’ın en büyük artısı, ligin en iyi oyuncusu, sezonun kader belirleyicisi Gomis gibi görünüyor. Başakşehir’in ligde ilk beşe oynayabilecek ve kriz çözebilecek olağanüstü bir kulübesi var. Beşiktaş’ın kalan 7 maçının 4’ü zaten kendi mabedinde, ikisinin de hedefsizlerle olması olası. En avantajlı fikstürse Fenerbahçe’de, kalan rakiplerinin ortalama pozisyonu 13’üncülük.





GALATASARAY

Üstünlük: Gomis... Fransız santrforun lig performansı, ‘genç bir Drogba’ hüviyetinde. Galatasaray’ın duran top savunucusu, oyun kurucusu ve bitiricisi. Eğer 7 haftayı da aynı viteste oynarsa takımını 17+ puan kazandırma potansiyeli var.

Zayıflık: Donk’lu orta saha... Sahadaki duruşu, oyun görüşü, kalitesine saygı duyuyorum. Ancak oyundan bölüm bölüm kopması, ciddiyetsizliği ürkütücü. Trabzon karşısında 5’te Yusuf’un ayağına bastığında sarı görse, erken atılabilirdi mesela.



Tehdit: 15-30 Nisan takvimi... Olur da 15 Nisan akşamı Başakşehir maçında işler iyi gitmezse, peşinden Alanya deplasmanı ve Beşiktaş derbisinde dizler titreyebilir. Aslında Galatasaray’ın 29 Nisan gecesi 21’de nerede olacağını 15 Nisan gecesi belirleyecek gibi.



Fırsat: Akhisar maçı... Rakipleri Beşiktaş’la Fenerbahçe kupada çarpışırken, Terim içeride Akhisar’a karşı birkaç alternatif oyuncusuna şans verecek, belki de oradan 1-2 kilit yedek kazanacak.





BAŞAKŞEHİR

Üstünlük: Kriz çözen kulübe. Kalede Mert. Savunmada Uğur, Da Costa, Egemen, Alpaslan... Orta sahada Kerim, Gökhan, İrfan, Elia... Hücumda Bajic ve Napoleoni... Ligde hiç kimsede böyle parıltılı bir kulübe yok.



Zayıflık: Duran top savunması... Akhisar maçında da Serginho vururken yine etrafında hiç kimse yoktu. Alan savunurken adamları unutmaya devam ediyorlar.



Tehdit: Adebayor bağımlılığı... Aslında Galatasaray’la ortak dertleri bu: Gomis ve Adebayor olmadığında iki takımın oyun karakteri değişiyor, sıradanlaşıyorlar.



Fırsat: Nisan sonuna lider girebilirlerse, Mayıs fikstürleri bir anda kolaylaşabilir. Antalya ve Kasımpaşa, Nisan’da Karabük’le oynadıkları için Başakşehir’in Mayıs’taki 3 rakibi de prestij maçlarına çıkıyor olabilirler.





BEŞİKTAŞ

Üstünlük: Vodafone Park... Kalan 7 maçlarının 4’ü iç sahada. İki deplasmanın da (Akhisar-Osmanlı) prestij maçları olma ihtimali var. Vodafone Park ve Telekom Stadı zaten maçlara 1-0 galip başlıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş’ın, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye karşı en önemli üstünlükleri bu.



Zayıflık: Kenar rotasyonu... Sezonu iki gerçek kenar adamıyla, Quaresma-Babel’le bitirmeye çalışıyorlar. Kulübede geçen sene Kerim, bu sene Orkan varken neden gönderildiler, anlamak güç.



Tehdit: Türkiye Kupası... Kupadaki en zorlu fikstür Beşiktaş’ın. Galatasaray ilk maçta yolu yarılamış, Fenerbahçe ise içeride oynuyor. Beşiktaş Kadıköy’de sakatlık-ceza nedeniyle oyuncu kaybederse, 10 gün sonraki Galatasaray maçına da tesir edebilir.



Fırsat: Beşiktaş’ın gözü de Osmanlı’da. Eğer Osmanlıspor Nisan’da rahatlarsa, Beşiktaş’ın da Mayıs fikstürünün tamamen prestij maçlarına dönüşme ihtimali var.





FENERBAHÇE

Üstünlük: Fikstür... 4 adayın kalan rakiplerinin ligdeki pozisyon ortalamaları alındığında Beşiktaş 8,3, Başakşehir 8,7, Galatasaray 8,9 gibi dengeli fikstürlere sahipler. Fenerbahçe’ninse kalan 7 rakibinin ortalama pozisyonu 13’üncülük.



Zayıflık: Yetenek... Kalan rakiplerinizin hepsine karşı hücum etmeye, oyuna hükmetmeye mecbursunuz. Ve böyle bir döneme Ekici-Valbuena gibi yeteneklileri kazanarak girmeniz daha faydalı olabilirdi.



Tehdit: Stadın ruh hali... Alt gruptaki rakiplerle oynamanız, bir olumsuz sonuçta tribünü karşınıza almanız ve protestolarla karşılaşmanız anlamına da gelebilir. Fenerbahçe artık hep kazanmak zorunda.



Fırsat: Şampiyonluk beklentisinin düşmesi... Bu arada tüm büyük maçları da bitirmiş olmaları. 7 maçı kazanıp ligi tepede tamamlamasalar bile gelecek sezon için enerji toplamış olacaklar.