Orijinal Ayarlar Sonuç Getirdi

Beşiktaş bu sezon 11 lig maçının sadece üçünde rakibinden fazla şut attı: Rize’ye 20’ye 6, Ankaragücü’ne 14’e 5’lik ezici şut üstünlükleri kurmuş, kazanamamışlardı. Şut istatistiğinde geçtiği bir rakibini ilk kez tabelada da mağlup etti dün Beşiktaş.

Bu bilgiyi iki karşı tezle ele alabiliriz aslında: Birincisi, Beşiktaş gibi bir klasik büyüğün ligde 11 maçın 8’inde oyunu tam anlamıyla domine edememesi, rakibinden fazla şut atamaması penceresi... Bu sezon Beşiktaş’la karşılaşan Alanya 14-7, Başakşehir ve Göztepe 11-8, Trabzon 13-12, Gaziantep ve Antalya 14-12, Galatasaray ve Sivas 14-13 ile şut üstünlüğü kurmuşlar siyah beyazlılara. Ama enteresandır Beşiktaş bu maçların 4’ünü galip bitirerek, futbolda kazanmanın tek yolunun oyun üstünlüğü kurmak olmadığını göstermiş.

Beşiktaş bu sezon domine etmediği maçlarda, domine ettiklerine göre daha rahat doğrusu. Çünkü Burak’ın savunma arkasına koşu yapabilmesi için rakip defansın öne çıkmasına ihtiyacı var. Koşucu Diaby, Nkoudou, Lens gibilerin de alana ihtiyacı olduğu gibi.

COŞKULU BAŞLAMAK ŞART

İkinci pencere, yani Beşiktaş’ın ezici üstünlük kurduğu maçlarda Ankaragücü ve Rize’yi yenememesi, dün de Denizli’yi çözmekte çok güçlük çekmesini nasıl okumalı peki? Sanırım orada da, Beşiktaş’ın henüz tam anlamıyla bir iç saha oyunu geliştirememesi faktörü devreye giriyor. Bu yıl ligde iç sahada 6 maç oynayıp ilk yarılarda gol bulabildikleri tek müsabakanın Göztepe olması önemli bir veri. Beşiktaş evinde maçlara çok daha coşkulu başlamak, büyük takım gibi saldırmak zorunda.

AVCI’NIN ENTERESAN TERCiHi

Abdullah Avcı’nın talebeleri dün de böyle bir başlangıç yapamadılar: Maça Caner’in sağ, Ljajic’in sol açıkta başlaması çok enteresandı doğrusu. Evet dünyanın her yerinde bazen sol ayaklılar sağ açıkta başlar, ama bunun sebebi topu içeri çekip sol şutla gol bulma ihtimalleridir. Caner’in böyle bir şutu yok. Alametifarikası soldan sol ayakla ortaları olan bir oyuncuyu sağ açık başlatmak pek akılcı değildi; zaten ilk yarım saatin sonunda Caner kendi yerine, Ljajic de merkeze dönünce Beşiktaş normalleşti ve gidebildi rakip kaleye.

Tabii Beşiktaş’ın dünkü galibiyetinde arzulu oyununun da rolü büyük. Avcı’nın takımı Wolves’a yenildi, ardından Alanya’yı yendi. Braga’ya İstanbul’da yenildi, peşinden Galatasaray’ı mağlup etti. Portekiz’deki Braga mağlubiyetini Denizli galibiyeti izledi. Atiba Avrupa’daki söz konusu 3 maçta oynamadı (ikisinde kulübede oturdu, birine götürülmedi); takip eden lig maçlarındaysa 90’ar dakika oynadı ve Beşiktaş kazandı. İki yıl önce Devler Ligi gruplarından çıkan bir takımın, bugün hedef maçının Denizlispor olmasını nasıl okumalı, o konudaki takdiri de kamuoyuna bırakıyorum artık.