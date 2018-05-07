Kâğıda sığmayan adam

Malatya ya da Sivas gibi orta sahayı bolca defansifle kurup şeklini hiç bozmadan direnen tarzda bir takım değiller. Hep topu istiyorlar, top onlardaysa tehditkârlar, değilse avantaj rakiplerinde. Çünkü topsuz oyunda harika bir şema takımı değiller, boşluk veriyorlar.

Mustafa Er göreve geldikten sonra yaptığı en önemli hamle, orta sahaya Furkan takviyesi. Furkan Soyalp, Türkiye Kupası’ndaki performanslarıyla dikkat çekip lig 11’ine girmiş yetenekli bir genç. Gerçekten de top Bursa’dayken fark yaratıyor, ama basit oynamaması, sıkça “en iyiyi yapma” arzusu, ona top kaybı olarak geri dönüyor. Dün Bursaspor’un hem topu en iyi kullanan, hem de en çok kaybeden oyuncusu olması sürpriz değil. Dün kariyer maçını oynadı, 70’te de güzel oyununa yakışır şekilde süper bir gol attı genç adam...

YETENEK BELİRLER

Sanırım sadece Furkan Soyalp üzerinden bile Mustafa Er’le Aykut Kocaman’ın farkını açıklayabilirsiniz: Fenerbahçe’de Mehmet-Souza’nın oynadığı yerde görev yapıyor Furkan. Ve Aykut Kocaman’ın asla benimseyeceği türden bir oyuncu değil. Çünkü deniyor, risk alıyor, doğal olarak da hata yapıyor. Ama Paul Le Guen ve Mustafa Er, ona hata yapabilme kredisi tanıdıkları için bu noktaya geldi, yeteneğini sergileyebilecek cesareti kazandı. Fenerbahçe’deyse Souza-Mehmet Topal’dan birinin yerine Mehmet Ekici’nin oynamasını aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.

Yetenekli futbolcu kullanmak, risk almak, hata yapmak Fenerbahçe’de günah gibi! Her şey kâğıda uygun olmalı, kimse yazılanın aksine bir şey denememeli. Deneyecek gibiyseniz, Ekici’nin, Valbuena’nın kaderini yaşarsınız Fenerbahçe’de. Ama siz ne kadar sistem adamlarına âşık olsanız da, yine neticeyi yetenekliler belirliyor. Valbuena yine 46’da girdi, yine iki gol de dahil, Fenerbahçe’nin ikinci devredeki bütün aksiyonlarında onun imzası var. Belki Kocaman’ın taktik kağıtlarına sığmıyor, ama Titi kararıyla beraber maçın kaderini belirleyen iki unsurdan biri oldu yine Valbuena.

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

Duygusal bir adam. Küsmeye müsait bir karakteri var. Kendini atışı da çok çirkindi. Ama futbolu o kadar çok seviyor ki... Meşin yuvarlağa aşkını oynadığı her bir dakikada ortaya koyuyor.