SelÃ§uk-Rotman-Castro, dinamizmleri ve uyumlarÄ±yla baÅŸarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k pay sahipleri. Ama Tamer Tuna, bu Ã¼Ã§lÃ¼den biri eksik olduÄŸunda oraya Ã¶zdeÅŸ bir alternatif Ã§Ä±karamadÄ±. Ä°lk devrede BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda Rotman yoktu; Tayfur-Halilâ€™i bir arada oynatarak sistemi 4-2-3-1â€™e evirdi, ligin belki en kÃ¶tÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±lar.

AynÄ± problemi bu kez de FenerbahÃ§e Ã¶nÃ¼nde yaÅŸadÄ±lar. Yine Rotman cezalÄ±. Tamer Tuna yine Rotmanâ€™Ä±n benzerini 11â€™e koymak yerine sistemi deÄŸiÅŸtirdi. Yine maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda geÃ§irgen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdiler. BeÅŸiktaÅŸ o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ deÄŸerlendirip maÃ§Ä± 3-0â€™a getirmiÅŸti. FenerbahÃ§eâ€™yse Tayfur-Poko deÄŸiÅŸikliÄŸine kadar ancak bir gol bulabildiÄŸi iÃ§in maÃ§Ä± koparamadÄ±. Pokoâ€™nun girer girmez gol atmasÄ± elbette biraz da talih. Ama oradaki esas deÄŸiÅŸim, GÃ¶ztepeâ€™nin telepatik dÃ¼zenine, 4-3-3â€™e dÃ¶nmesi. Tamer Tunaâ€™ya bugÃ¼n sorsanÄ±z, herhalde o da maÃ§a Poko ile baÅŸlasaydÄ± ÅŸansÄ±nÄ±n daha fazla olabileceÄŸini kabul ederdi.

Ä°LK 11â€™DEKÄ° GRÄ° ADAMLARÂ

FenerbahÃ§eâ€™ninse AralÄ±k sonundaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ neyse, bugÃ¼n de o: Ä°yi futbol, iyi futbolcuyla oynanÄ±r. BÃ¼yÃ¼k takÄ±m, sahaya maksimum sayÄ±da bÃ¼yÃ¼k futbolcuyla Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. BÃ¼yÃ¼k takÄ±m sadece mÃ¼cadele hesabÄ± yapmaz, kalite hesabÄ± da yapar. Dirar bu seviyesiyle bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n saÄŸ aÃ§Ä±ÄŸÄ± deÄŸil ancak saÄŸ beki olabilir. Dirar saÄŸ, Isla sol bekte dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeli. Aynen 60â€™tan sonrasÄ± gibi, sahada Valbuena-Soldado gibi kaliteli oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racak model bulunmalÄ±. Hatta yapÄ±labiliyorsa, Ã¶n tarafa transfer de yapÄ±lmalÄ±. Ä°lk 11â€™de bu kadar Ã§ok gri adam, FenerbahÃ§e iÃ§in fazla.

MAÃ‡IN ADAMI:Â FERNANDAO

FUTBOLU Ã§ok Ã¶zlemiÅŸ. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ istekli, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ arzuluydu. Belki ayaklarÄ±yla yapabilecekleri kÄ±sÄ±tlÄ±, ama yÃ¼reÄŸini-ciÄŸerini-terinin her bir damlasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± sahaya.