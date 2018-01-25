İstanbul için 2018’in 7 yıldız adayı

1- LEVENT AÇIKGÖZ / KARABÜK

ÜÇLÜ SAVUNMA VE ÜÇ FORVETLE OYNATAN HOCA

Ligin açık ara en zayıf takımı Karabük’ün hocası. İmkânsızlıklarla boğuşan kadrosundan devre arasında da Poko, Ceyhun, Dany, Grozav, Seleznyov gibi önemli parçaları kaybetti. Sezonun geri kalanında sanırım şu sorunun yanıtını verecek bize: Bir takıma bir antrenörün katkısı maksimum yüzde kaç olabilir? 47 yaşındaki Açıkgöz, Karabük’ün başına her geçtiğinde fark yarattı, önde pres yaptırdı, arzulu ve olumlu top oynattı.

Bu hafta sonu da Gençlerbirliği’ne karşı da aslında üçlü savunmaya döndü, üç forvet kullandı ama kaliteleri puana yetmedi. Alexe takıma alışır, stoper sorununu da çözerlerse ben Açıkgöz’den bu sezon bolca söz edeceğimize inanıyorum.

2- ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA / KARABÜK

OYUN KURMA BECERİSİ YÜKSEK REFLEKSLERİ İYİ

Karabüksporlu Çağlar, as kaleci Rybka’nın sakatlandığı aralık ayında üç kritik maçta görev yaptı ve Konya, Fenerbahçe, Trabzon önünde dikkat çekici performanslar sergiledi. 22 yaşındaki genç kaleci, Buca’da yaptığı çıkışla alt yaş grubu milli takımlarında kendine yer bulmuştu, ardından 1. Lig’de Elazığ’da düzenli oynadı. Eğer ilk Süper Lig sezonunda daha fazla forma şansı bulursa, refleksleri ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekmeye aday.

3- EMRE KILINÇ / SİVASSPOR

İLK SEZONDA 18’DE 18

1994 doğumlu sol açığın bu yıl, Süper Lig’de ilk sezonu. 18 maçın tamamında oynadı, 1 gol, 4 asist yaptı ama bu asistlerin 3’ü Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’e karşıydı. Bir açık oyuncusu için dezavantajı zayıf fiziği. On numara rolü üstlenirse hem şutu, hem de asistiyle daha fazla ön plana çıkacağına inanıyorum. Sizi bilmem ama Sivas’ta benim gözüm Robinho’da değil, onda.

4- MEHDİ BOURABİA / KONYASPOR

SAVAŞÇI BİR 10 NUMARA

Faslı orta saha, sezon başında Bulgar Ligi’nden Konya’ya geldiğinde çok az kişi farkına varmıştı doğrusu. Ama özellikle Ali Çamdalı’nın oynamadığı dönemde aldığı sorumlulukla Konya’da anahtar oyuncu oldu, Avrupa Ligi’nde de 1 gol, 1 asistle dikkat çekti. Savaşçı, hem 8, hem de 10 numara oynayabiliyor. Yeni Göztepeli Poko gibi onun da sezon sonunda transferin gözdesi olması muhtemel.

5- SADIK ÇİFTPINAR / MALATYASPOR

HER HAVA TOPUNDA VAR

Genç yaş gruplarında G.Saray altyapısında dikkat çekiyordu ama 21’den sonra dikey bir düşüş yaşadı. Tekrar dikkat çekmek için 25’ine kadar bekledi. Sadık’ın da bu yıl Süper Lig’de ilk sezonu. Defansın her bölgesinde oynayabiliyor. İlk yarının ortalarında lider özelliği ön plana çıkınca Malatya’nın hem savunma yönetmeni hem de kaptanı oldu. Uzun olmasa da sezgileriyle her hava topunda o var.

6- FURKAN SOYALP / BURSASPOR

TOP AYAĞINA ÇOK YAKIŞIYOR

Geçen sezonun son maçında ilk kez Bursa taraftarları ile tanışan Furkan Soyalp’in bu sene dakika alması çok kolay olmadı. Adana maçlarını bekledi. Yeteneği ve dinamizmiyle Le Guen’in dikkatini çekti. Hem hücum presteki isteği, hem de ayağına topun olağanüstü yakışıyor olması keyif. Batalla’nın yedeği olmak zor ama Arjantinli virtüözün sakatlığı onun şansı olursa Şubat, Furkan’ın ayı olabilir.

7- HARUN ALPSOY / ANTALYASPOR

ÖNE OYNAMAYI SEVİYOR

Harun da geçen sezonun son maçında vitrine çıktı. Zürih kökenli ön libero, 20 Ekim’de Antalya’nın Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği maçta ilk 11’de oynayıp Leonardo’yu etkileyince daha çok şans buldu ama kulüpteki istikrarsızlık onun da süresini kısıtladı. Vainqueur, Charles, Zeki ve Yekta gibi tecrübelilerin arasında daha fazla oynarsa, farkını gösterebilir: Top kullanma becerisi ve öne oynama isteği.