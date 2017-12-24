Isla, 9 yıldır stoper oynamamış!

Çünkü iki hoca da başlangıç 11’leri itibariyle rakip kaleye gitme hayali kurmamışlar, sadece kendi kalelerini koruma stratejisiyle çıkmışlar maça. 45 dakikanın neredeyse tamamı ikinci bölgede oynandı, elbette Özdilek’in şikayet etmeyeceği bir durum bu. Ancak Aykut Kocaman, birçok maçta olduğu gibi bu müsabakada da ilk 45’i garip bir biçimde çöpe attı; planlarını tamamen ikinci 45’te golü atmak üstüne kurmuş belli ki.

İKİSİ DE 4-6-0’DI

Süper Lig’de daha önce birçok takımın santrforsuz 4-6-0 düzeniyle oynadığını gördük. Ama iki takımın birden maça 4-6-0’la başladığı bir gün daha önce yaşamış mıydık, şüpheliyim. Dün devre arasında Kocaman’ın bu formasyondan vazgeçeceği zaten herkesin beklentisiydi, ancak bunu yaparken neden tam 6 oyuncunun pozisyonunu değiştirdi onu anlamak güç. 59’da yenen golün nedeni de bence bu şaşkınlıktı. Dün Aykut Kocaman’ın 40 dakika stoperde görev verdiği Isla, sağ bek, ön libero, sol bek, sağ açık ya da sol açık oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Ama savunmanın göbeğinde en son 2009’da Şili Milli Takımı’yla Güney Afrika deplasmanında forma giymiş. Üstelik o da üçlü savunmadaki sağ stoper rolü! 46’da Oğuz’u çıkarıp Soldado’yu sokmanız doğal. Ama bunu yalnızca Giuliano’yu orta ikiliye kaydırıp, herkesin doğal pozisyonunu koruduğu biçimde de yapmanız mümkündü.

KOCAMAN GEÇ KALDI

Aykut Kocaman, daha önce benzer şekilde ilk yarılarını çöpe attığı Karabük ve Bursa maçlarını ikinci devrede bir sihir anıyla kotarmayı başarmıştı ama Konya’da oyuncu değişikliklerinde çok geç kalınca çevirme şansı olmadı bu kez. Kupadaki Adana Demirspor maçında son derece istekli gözüken Fernandao’nun 85’e kadar kulübede oturması bence bir başka büyük hata. Brezilyalı santrafor Adana’da öyle istekli, öyle açtı ki, fiziksel seviyesi yüksek böyle bir maçta tabelada kendi numarasının yazacağı anı beklerken kulübede tırnaklarını kemirmiştir eminim.

MAÇIN ADAMI: ÖMER ALİ

SAĞ bek, sağ açık, sol bek, sol açık derken dün bu kez de sahte dokuz rolünde en uçta buldu kendini. Takımının bu maçtan bir puanla çıkmasında attığı akıllı golle başrol oynadı.