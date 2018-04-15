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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
15.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

İhtiyaç ligi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

SİVASSPOR’un son 2 haftada Konya ve Fenerbahçe karşısındaki dağınık görüntüsü, aslında çok sürpriz değil.

Göztepe’nin, Malatya’nın, Kayseri’nin son dönemde yalpalamalarının sebebi neyse, Sivas’ın da o. Bu lig, Nisan-Mayıs döneminde adeta bir “ihtiyaç ligi”ne dönüşüyor. Sadece ilk 4 (ya da 5) Avrupa bileti alabildiği, son 3 de düştüğü; 6’ncılıkla 15’incilik arasında bir fark olmadığı için son 2 ayda birçok takımın motivasyonu zayıflıyor. Birçok maçın sonucunu önceden tahmin edebiliyorsunuz, ihtiyacı olan kazanıyor, olmayan yeniliyor. Acaba son Avrupa biletini 5-6-7-8’incilerin play-off’u ile versek... Süper Lig’in 14-15’incileriyle 1.Lig’in 4-5’incileri arasında bir play-out düzenlesek... İki turnuvaya da son ana kadar daha büyük bir heyecan getirmez miyiz?

ŞENER DEĞİL HASAN...

Elbette dünü sadece Sivas’ın oyunuyla açıklayamayız; Fenerbahçe de “8’de 8” hedefiyle girdiği ligin son iki ayındaki yüksek arzusunu koruyor. Dün de ilk devrede beklerinin sağlı-sollu bindirmeleriyle çok iyi bir 45 dakika oynadılar.

İlk 30 dakika sürekli bindiren Şener yıkamadı, sonraki 5 dakika bindiren Hasan yıktı Sivas direncini. Fenerbahçe’nin 45 dakikalık dominant oyunu, 29 haftada rakip ceza alanında topla en fazla buluştukları ilk yarı, iki gol ve galibiyet anlamına geldi zaten.

Dünün bir başka dikkat çekici detayı, Isla’nın 3 haftada ikinci kez 12 yabancı sınırına takılıp kadroda olmayışıydı.

Aykut Kocaman’ın onu beğendiğini ve sezon başı çok istediğini biliyorum.

Şu anda 13’üncü yabancı konumuna düşmesi enteresan gerçekten.

MAÇIN ADAMI: SOLDADO

KARİYERİ boyunca gol atmak kadar attırmayı da sevdiğini biliyoruz. Villarreal’de Bakambu’nun çıkış sezonunda onun da katkısı vardır. Dün de performansı, tam bir takım oyuncusu gibiydi.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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