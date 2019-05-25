Galatasaray'ı yoğun bir yaz bekliyor

MAYIS 2016’da Süper Lig, kıtanın en pahalı altıncı turnuvasıydı. Futbolcu havuzu 1,2 milyar Euro’ya ulaşmış, Top 5 ligden sonra yıldızlar için en cazip maaş rotasına dönüşmüştü. Fakat o yatırımların karşılığı sportif olarak gelmeyince kulüpler borçlandı, mecburi küçülme yaşandı. Ve sadece üç yıl sonra bugün, Süper Lig 600 milyon Eurolar’a gerileyen değeriyle Avrupa’nın en pahalı 10’uncu ligi konumunda. Bu ekonomik kayıp, özellikle büyükleri derinden sarstı.

2015’te Benfica ile karşılaştığında Portekiz ekibiyle aynı değerde olan Galatasaray, bu sene sahaya rakibinin üçte biri kadro ederiyle çıktı. İstanbul devlerinin hepsinin bütçeleri daraldı, Anadolu’yla mesafeler azaldı. Geçen sezon ligde 70 puanı geçen dört takım varken, bu sene bu sınırı kimse aşamadı. Dün de Sivas’ta bu mesafelerin ne kadar azaldığını gösteren bir futbol vardı sahada. Galatasaray sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıktı ama ligde dengeler bu kadar hassasken yedeklerle Sivas’la baş etmeniz kolay değil. Üstelik şu detayı da not etmek gerek: Bu sezon Galatasaray sonuca 13-14 adamla gitti, öyle güçlü bir kulübeleri yok. Geçen hafta Başakşehir’e karşı işler kötü gitse sahaya sürebilecekleri 3 hücumcu vardı kulübelerinde (Muğdat, Yunus ve Sinan). Rize’de skor 1-1’ken oyuna giren ikinci adam Muğdat’tı.

Düşünün, geçen sezon Akhisar’da sürekli oynamayan Muğdat, bu yıl Galatasaray’ın 13’üncü adamı!

Dün Sivas ileri ucu sahaya biraz daha beceri koyabilse sonuç 7-3 filan olabilirdi. Muhammet maestro gibiydi. Rybalka-Hakan-Özer orta sahayı hiç kaybetmediler. Galatasaray’sa yoğun bir transfer sezonu geçirecek. Kaleye alternatif şart, İsmail iyi sinyaller vermiyor. Hatta sadece kale değil, kulübenin de güçlendirilmesi gereken bir yaz bekliyor Galatasaray’ı. Dün Donk-Linnes gibi olağan şüpheliler dışında iyi sinyal sayısı azdı sarı kırmızılılarda.

HAKEMLERİN BİLGİSİ DE SIKINTILI

16’da İsmail yumrukla çıktığı bir topu ıskalıyor, Hakan’a vuruyor. Dikkatsiz hareket. Net faul. Ceza alanı içinde olduğu için penaltı çalınmalı. Oyun duruyor, VAR masasında Serkan Tokat pozisyonu inceliyor ama ne hikmetse Zorbay Küçük’e izleme tavsiyesi vermiyor. Baskı yok, maç önemsiz, dünyanın en rahat ortamı. Ve hâlâ bu kadar basit kararları alamıyorlar.

SÜPER KUPA FİNALİNİ BAŞAKŞEHİR OYNAMALI

Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndan sonra Süper Lig’i de şampiyon tamamlamasıyla, elli yıllık bir sorun bir kez daha girdi gündemimize: Ağustos’ta oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın karşısında kim olacak? Statü, bu hakkın Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’a ait olduğunu söylüyor ama birkaç enstrümanla bunun artık değişmesi gereken bir gelenek olduğunu kanıtlayabiliriz:

1-) Geçmişte UEFA da, kupa finalistlerine Avrupa Ligi bileti veriyordu ama artık onlar da bu hakkın anlamsız olduğunu gördüler.

2-) Zaten Akhisar, Türkiye Kupası finalini Galatasaray’a kaybetmiş. Oynanmış, sonuç alınmış bir finali neden tekrarlatıyoruz ki? İngiltere Community Shield’da da (üç kupayı da kazanan) City’nin rakibi lig ikincisi Liverpool olacak. Bence Türkiye’de de artık bu yıllanmış ve pas tutmuş statü değişmeli.