Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıFatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi
GeriUğur MELEKE Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yazarlar
03.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

G.SARAY-Beşiktaş maçının kaderi, hatta belki sezonun kaderi, devre arasında soyunma odasında çizildi.

Galatasaray devreye 1-0 önde girmişti ve doğal beklenti, Beşiktaş’ın ikinci yarıya çılgınca bir baskıyla başlayacağı yönündeydi. Öyle olmadı. Baskıyı kuran taraf, skor 0-0’mışçasına oynayan taraf yine Galatasaray’dı. Fatih Terim maçı kazandıran, hatta belki sezonu kazandıracak farkı orada yarattı.

Esasında, Fatih Terim’li Galatasaray’ın ligin geri kalanına karşı performansı, diğer 3 rakibinden çok farklı değil. Galatasaray-Başakşehir-Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maçları çıkarırsak, ligin Fatih Terim’li döneminde mini puan durumunda tepede sarı-kırmızılılar yok.

Ancak Fatih Terim farkı, 4 takımın kendi arasında oynadığı maçlarda yaratıyor. Ve hem Beşiktaş’a, hem Başakşehir’e ve de Trabzon’a da karşı skor 1-0’ken geri dönüş hayali kurdurmuyor. Galatasaray 1-0’ı yakaladığında kazanmış gibi yapmıyor, geriye çekilip rakibini beklemiyor, 2-0’ı kovalıyor.  

Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

Bu istatistikte özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark derin... Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’sinin belki de bu sezonki en büyük problemi, 1-0’ı yakaladıktan sonra birçok maçta geriye çekilip adeta golü yemeyi beklemeleri. Fenerbahçe bu sezon 21 kez maçı 1-0’a getirmiş, bunların 9’unda rakiplerine 1-1 fırsatı tanımış. Galatasaray’sa 19 kez 1-0’ı yakalamış, sadece 3’ünde rakiplerine 1-1 fırsatı tanımış. Fatih Terim döneminde Galatasaray’a karşı 1-0 gerideyken durumu 1-1’e getirebilen tek takım Kasımpaşa.

Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

Bazı istatistikler çok fazla şey söylemeyebiliyor ama bence bu veri, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sezonunun özeti gibi. Fatih Terim, Aykut Kocaman’a karşı en önemli farkı, takımı 1-0 öne geçtiğinde yarattı. Ligin de zirvesini bu departmandaki başarısıyla yakaladı bence...

 

GİULİANO-SOLDADO-VALBUENA İLE 14-4

- Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’sini, sezon boyunca iki temel gerekçeyle eleştirdim: Birincisi, durum 1-0’a geldiğinde otomatik geriye çekilme alışkanlıkları. Ki istatistikler de bu alandaki başarısızlığını ortaya koyuyor. Fenerbahçe bu sezon tam 9 rakibine 1-0’dan 1-1’e geri dönüş fırsatı tanımış. Fatih Terim’inse 1-0 öne geçip 1-1 imkânı verdiği tek bir takım var.

Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

Aykut Kocaman’ı en çok eleştirdiğim ikinci konu ise, yetenekli oyuncuları bir arada uzun süre sahada tutmaktan kaçınması... Bana göre Fenerbahçe bu yıl en iyi performanslarını, Giuliano-Valbuena-Soldado birlikte sahadayken gösterdi; hatta bu hafta da Kasımpaşa maçını yine bu üçlü bir araya gelip çevirdiler.

Kasımpaşa önünde 61-81 arası sadece 20 dakika bir arada sahada kaldılar ve yine o bölümde 2 gol atıp, gol yemediler. Üçlünün bu sezon ligde bir arada sahada olduğu toplam süre 411 dakika. Bu 411 dakikada atılan gol sayısı 14, yenilense 4... Yorum sizin.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Devler Ligi'nde finalin adı: Real Madrid - Liverpool

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası grupları

Roma Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?