Fatih Terim, farkını 1-0’da gösterdi

Galatasaray devreye 1-0 önde girmişti ve doğal beklenti, Beşiktaş’ın ikinci yarıya çılgınca bir baskıyla başlayacağı yönündeydi. Öyle olmadı. Baskıyı kuran taraf, skor 0-0’mışçasına oynayan taraf yine Galatasaray’dı. Fatih Terim maçı kazandıran, hatta belki sezonu kazandıracak farkı orada yarattı.

Esasında, Fatih Terim’li Galatasaray’ın ligin geri kalanına karşı performansı, diğer 3 rakibinden çok farklı değil. Galatasaray-Başakşehir-Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maçları çıkarırsak, ligin Fatih Terim’li döneminde mini puan durumunda tepede sarı-kırmızılılar yok.

Ancak Fatih Terim farkı, 4 takımın kendi arasında oynadığı maçlarda yaratıyor. Ve hem Beşiktaş’a, hem Başakşehir’e ve de Trabzon’a da karşı skor 1-0’ken geri dönüş hayali kurdurmuyor. Galatasaray 1-0’ı yakaladığında kazanmış gibi yapmıyor, geriye çekilip rakibini beklemiyor, 2-0’ı kovalıyor.

Bu istatistikte özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark derin... Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’sinin belki de bu sezonki en büyük problemi, 1-0’ı yakaladıktan sonra birçok maçta geriye çekilip adeta golü yemeyi beklemeleri. Fenerbahçe bu sezon 21 kez maçı 1-0’a getirmiş, bunların 9’unda rakiplerine 1-1 fırsatı tanımış. Galatasaray’sa 19 kez 1-0’ı yakalamış, sadece 3’ünde rakiplerine 1-1 fırsatı tanımış. Fatih Terim döneminde Galatasaray’a karşı 1-0 gerideyken durumu 1-1’e getirebilen tek takım Kasımpaşa.

Bazı istatistikler çok fazla şey söylemeyebiliyor ama bence bu veri, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sezonunun özeti gibi. Fatih Terim, Aykut Kocaman’a karşı en önemli farkı, takımı 1-0 öne geçtiğinde yarattı. Ligin de zirvesini bu departmandaki başarısıyla yakaladı bence...

GİULİANO-SOLDADO-VALBUENA İLE 14-4

- Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’sini, sezon boyunca iki temel gerekçeyle eleştirdim: Birincisi, durum 1-0’a geldiğinde otomatik geriye çekilme alışkanlıkları. Ki istatistikler de bu alandaki başarısızlığını ortaya koyuyor. Fenerbahçe bu sezon tam 9 rakibine 1-0’dan 1-1’e geri dönüş fırsatı tanımış. Fatih Terim’inse 1-0 öne geçip 1-1 imkânı verdiği tek bir takım var.

Aykut Kocaman’ı en çok eleştirdiğim ikinci konu ise, yetenekli oyuncuları bir arada uzun süre sahada tutmaktan kaçınması... Bana göre Fenerbahçe bu yıl en iyi performanslarını, Giuliano-Valbuena-Soldado birlikte sahadayken gösterdi; hatta bu hafta da Kasımpaşa maçını yine bu üçlü bir araya gelip çevirdiler.

Kasımpaşa önünde 61-81 arası sadece 20 dakika bir arada sahada kaldılar ve yine o bölümde 2 gol atıp, gol yemediler. Üçlünün bu sezon ligde bir arada sahada olduğu toplam süre 411 dakika. Bu 411 dakikada atılan gol sayısı 14, yenilense 4... Yorum sizin.