Çalımbay: 3 Yanal: 1

Tüm maçlar Lüksemburg’da oynansın, maçları da Türk futbolunu hiç tanımayan Lüksemburglu hakemler yönetsinler. O koşullarda üç İstanbul büyüğünün hiçbirinin ilk 3’e girebileceklerini zannetmiyorum. Dün de bu ‘yeni lig düzeni’nden bir sayfa izledik Sivas’ta. Maçın başından Deniz’in oyuna girişine kadar doğruları yapan taraf Sivas’tı, meslektaşına taktik üstünlük kuran taraf Çalımbay’dı. Çalımbay, Fenerbahçe’den Muriç’i çıkardığınızda ne kadar sıradanlaştıklarının farkındaydı. Appindangoye’nin Muriç’le bire bir oynamasıyla, özellikle ilk bir saatte şaşkın bir Fenerbahçe izledik dün. Taktiksel fark, bundan da ibaret değildi:

ZİYA'NIN DİNAMİZMİ

Çalımbay, Malatya’yı sürklase eden ayarlarını korudu. Sadece cezalı Hakan Arslan yerine sağ iç rolünü Ziya’ya verdi. Ziya, dinamizmiyle Emre’yi etkisizleştirdi.

SAMASSA, TER STEGEN GİBİYDİ

Geriden oyun kurmaya bir strateji olarak bakmak lazım, bir moda olarak değil! Dün Samassa başta olmak üzere Sivasspor, geriden oyun kurma dersi verdi rakibine. Andrade’nin golünde asisti Samassa’ya yazsak bence haksızlık etmiş olmayız. Ter Stegen’in bu yıl ligde 2 asisti var. Samassa’nın içine Ter Stegen kaçmış gibiydi dün. Emre’nin golünde de Samassa’lı Sivas’ın yaptığını yapamayan bir Fenerbahçe izledik. yanal, sanırım Altay’a şunu öğretmeyi becermeli: Futbolda kısa pas, uzun pas yok; doğru pas var. Topu senden daha avantajlı olmayan stoperine vermek, oyun kurmak değildir. Oyun elle-ayakla değil, kafayla kurulur.

‘TAKIM OLMA’ FARKI

İki oyuncu grubu arasında bir ‘takım olma’ farkı da vardı sanki. Ozan’ın 45’te verdiği pası değerlendirmeyen kruse’ye ellerini havaya kaldırarak tepkisi şık olmadı. Kısa bir süre sonra Dirar’ın da benzer bir tepkiyi Ozan’a verdiğini gördüm. Ozan’ın anlamsız kırmızı kartı geldi sonra. Eğer bir takımda oyuncular birbirlerini tribünlere şikayet etmeye başlamışlarsa, o soyunma odasında bir iktidar krizi olduğunu hissettirir etrafa.

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