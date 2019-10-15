2020'de birinci torbada olabiliriz

Dün sahaya çıkan ilk 11 değil, kenarda oturanlar değil, ulusal takıma dahil edilmeyenlerden bir 11 yapsanız, onlar dahi EURO 2020’de şampiyonluğa oynayabilecek kapasitedeler:

Lacazette, Fekir, Rabiot, Dembele, Kurzawa, Mendy, Aouar, Konate, Haller ve daha fazlası, kadroda bile değiller şu anda Fransa’da. Bu derinliğe sahip bir milli takım hocası, diğer meslektaşlarının elde etmek için çok çabaladığı bir şeyi otomatik kazanıyor: Rekabeti... Deschamps, muhtemelen oyuncularını motive etmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalmıyor. Çünkü bu takımda eksik koşarsanız, 50-60 milyonluk alternatifleriniz arkada bekliyor. Dün de, aynen İzlanda’da olduğu gibi eksiksiz mücadele eden bir Fransa izledik. Deschamps, beklenenin aksine Matuidi’yi değil, Sissoko’yu ileri dörtlüde değerlendirdi. Sağ bek Hernandez ve sağ açık Sissoko’ya Griezmann da yaklaştığı için o bölgeden bolca pozisyon verdik. Griezmann, dünyanın savunulması en zor forvetlerinden biri. Onu ikinci santrfor rolünde kullandığınız zaman sürekli dolaşıyor ve beklerin kafasını karıştırıyor. Onunla giderseniz bölgenizi bırakacaksınız, gitmezseniz kargaşaya neden olacak. Oldu da zaten...

6 MAÇTA GOL YEMEDiK

Ancak milli takımımızın bu jenerasyonu, süper bir savunma takımı. Grupta 8 maçın 6’sında gol yemedik, 3’ünde kalemizde isabetli şut görmedik. Dünkü gibi pozisyon verdiğimiz maçlarda da sahneye Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri çıktı: Mert Günok... Güneş ilk devrede 9’lu blokla geride bekleyen, ikinci devrede Hakan’ın girişi ve 4-2-3-1’e dönüşle kazandığı toplarla çıkabilen iki ayrı mantalite tercih etti. İlk yarıyı şutlarda 12-0 geride kapadık. Ancak ikinci devrede 11-5’ti durum. Yani bence hak etmiştik bu beraberliği. Dünkü muhteşem sonuçla artık EURO 2020’de birinci torba hesabı yapabiliriz sanırım. Grupları lider bitiren takımlardan ilk 6’sı turnuvada ilk torbada olacaklar. Halen B, D, E ve G gruplarındaki duruma bakarsak, turnuvada ilk torba hayal değil sanki.

TEK SORUN DURAN TOP

Grupta şu ana kadar yediğimiz üç golde de aynı arıza ön plana çıktı: Duran topta rakipler koşarak geliyor, biz yerimizde bekliyoruz. Geriden koşarak gelen oyuncu, doğal olarak daha güçlü ve daha yüksekte oluyor. Bizse yerimizi beklediğimiz için aşağıda kalıyoruz. 14 Kasım’a kadar bu sorunu çözmeliyiz, zira İzlanda’nın da tek kozu bu olacak muhtemelen.