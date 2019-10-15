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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

2020'de birinci torbada olabiliriz

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

FRANSA, 1 milyar Euro’luk bir milli takım. İngiltere’yle birlikte ‘milyar Euro’luk iki kadrodan biri. Son Dünya şampiyonu ve FIFA sıralamasının ikincisi. Ancak Fransa kadrosunu tarif etmek için bu bilgiler yetersiz kalır bence. Zira bu kadronun özelliği, olağanüstü derinliği.

Dün sahaya çıkan ilk 11 değil, kenarda oturanlar değil, ulusal takıma dahil edilmeyenlerden bir 11 yapsanız, onlar dahi EURO 2020’de şampiyonluğa oynayabilecek kapasitedeler:

Lacazette, Fekir, Rabiot, Dembele, Kurzawa, Mendy, Aouar, Konate, Haller ve daha fazlası, kadroda bile değiller şu anda Fransa’da. Bu derinliğe sahip bir milli takım hocası, diğer meslektaşlarının elde etmek için çok çabaladığı bir şeyi otomatik kazanıyor: Rekabeti... Deschamps, muhtemelen oyuncularını motive etmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalmıyor. Çünkü bu takımda eksik koşarsanız, 50-60 milyonluk alternatifleriniz arkada bekliyor. Dün de, aynen İzlanda’da olduğu gibi eksiksiz mücadele eden bir Fransa izledik. Deschamps, beklenenin aksine Matuidi’yi değil, Sissoko’yu ileri dörtlüde değerlendirdi. Sağ bek Hernandez ve sağ açık Sissoko’ya Griezmann da yaklaştığı için o bölgeden bolca pozisyon verdik. Griezmann, dünyanın savunulması en zor forvetlerinden biri. Onu ikinci santrfor rolünde kullandığınız zaman sürekli dolaşıyor ve beklerin kafasını karıştırıyor. Onunla giderseniz bölgenizi bırakacaksınız, gitmezseniz kargaşaya neden olacak. Oldu da zaten...

6 MAÇTA GOL YEMEDiK

Ancak milli takımımızın bu jenerasyonu, süper bir savunma takımı. Grupta 8 maçın 6’sında gol yemedik, 3’ünde kalemizde isabetli şut görmedik. Dünkü gibi pozisyon verdiğimiz maçlarda da sahneye Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri çıktı: Mert Günok... Güneş ilk devrede 9’lu blokla geride bekleyen, ikinci devrede Hakan’ın girişi ve 4-2-3-1’e dönüşle kazandığı toplarla çıkabilen iki ayrı mantalite tercih etti. İlk yarıyı şutlarda 12-0 geride kapadık. Ancak ikinci devrede 11-5’ti durum. Yani bence hak etmiştik bu beraberliği. Dünkü muhteşem sonuçla artık EURO 2020’de birinci torba hesabı yapabiliriz sanırım. Grupları lider bitiren takımlardan ilk 6’sı turnuvada ilk torbada olacaklar. Halen B, D, E ve G gruplarındaki duruma bakarsak, turnuvada ilk torba hayal değil sanki.

TEK SORUN DURAN TOP

Grupta şu ana kadar yediğimiz üç golde de aynı arıza ön plana çıktı: Duran topta rakipler koşarak geliyor, biz yerimizde bekliyoruz. Geriden koşarak gelen oyuncu, doğal olarak daha güçlü ve daha yüksekte oluyor. Bizse yerimizi beklediğimiz için aşağıda kalıyoruz. 14 Kasım’a kadar bu sorunu çözmeliyiz, zira İzlanda’nın da tek kozu bu olacak muhtemelen.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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