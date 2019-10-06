11'e 10 oynadılar
Dün Ankara’da oynanan müsabakanın sonunda Mustafa Kaplan soyunma odasına girdiğinde herhalde futbolcularına sitem etmiştir, “Bu tarz maçları kazanamazsak ligde kalamayız” diye... Ankara’da olağanüstü isteksiz ve temposuz bir Galatasaray izledik.
Evet, sarı kırmızılı 11’in yaş ortalaması biraz yüksek. Evet, santrforlar da henüz takımı öne çekecek bir top oynamadılar. Ancak Galatasaray’daki problemi ben öncelikli olarak orta saha üzerinden tarif etmeyi tercih ederim. Dün Galatasaray’ın sezon başından beri orta saha rotasyonunda kullandığı Seri ve Ömer kulübede oturdular, oyuna girmediler. Terim, ilk 11’de Selçuk’u tercih etti. Selçuk’un bu sezon ligde dakika aldığı üç maçta durum şöyle: Denizli’de 90 dakika forma giyiyor, Galatasaray 2-0 kaybediyor. Konya karşısında sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken 86’de oyuna giriyor.
Uzatmalarda golü yiyorlar, maç 1-1 bitiyor. Dün Ankara’da da 65 dakika sahada kalıyor, o bölümde Galatasaray’ın tek bir isabetli şutu var. Bu sezon Selçuk’lu 190 dakikada Galatasaray’ın golü yok.
3 YIL ÖNCE İYİYDİ
Geçen sezon da durum çok farklı değil. Selçuk’un 90 dakika sahada kaldığı ligin son maçında Sivas’ta 4-3 yenilmişler. Bir hafta öncesinde Başakşehir’e karşı Selçuk’un oynadığı 45 dakikada 1-0 mağluplar. O çıkınca 2-1 kazanıp şampiyonluğu ilan ediyorlar. Ağustos 2018’den bu yana Selçuk’un ligde 45 dakikadan fazla forma giydiği 12 maçta yalnızca 3 galibiyeti var Galatasaray’ın. Dünkü sorun elbette sadece Selçuk değil.
Ama Terim için işler bu kadar kötü giderken takımını “11’e 10” oynatma lüksü yok. Selçuk, iyi insan... İyi profesyonel... İyi futbolcu (idi), 3 yıl öncesine kadar... Dün sol iç pozisyonunda Selçuk’u tercih edip, 5 maçta 3 asistli Ömer’i oynatmamak için ben tek bir haklı neden bulamıyorum doğrusu.
Galatasaray’da yine bir sonbahar kargaşası var. 2018 sonbaharında, Schalke deplasmanında Muğdat’ın oyuna girip, Feghouli’nin kenarda oturduğu dönem gibi yine bir garip süreç yaşanıyor. Fatih Terim, geçen sezon takımını bu açmazdan çıkarmayı başarmış, özellikle Devler Ligi’ne veda ettikten sonra ligde vites yükseltmişlerdi. Bu sezon benzer bir açmazdan çıkabilecek mi, ya da nasıl çıkacak, bekleyip göreceğiz.
Galatasaray U33 takımı!
Galatasaray, PSG maçına ilk 11’de tam 6 tane 1986 doğumluyla çıktı (Muslera, Mariano, Nagatomo, Donk, Babel ve Falcao). Bu kadar aynı yaşta oyuncuyu bir arada genelde U17 Ligi’nde filan görürüz, bu takım da U33 Ligi’nde mücadele ediyor gibi! Dün akşamki ilk 11’in de yaş ortalaması 31’di. Terim’in generallerin arasına biraz asker katması şart artık.
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