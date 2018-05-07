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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Yerli oyuncu faktörü

Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com

BSL playoff’unda karşılaşma olasılığı olan iki takımın mücadelesinde kazananı yerli oyuncularının getirdiği esneklik faktörü belirledi.

Maça alıştığımız Doğuş – Simon – Weems – Motum – Dunston beşiyle başlayan Efes ilk çeyrekte Daçka’nın ilk beşine karşı verimli hücum edip oyun üstünlüğünü ele aldı. Daçka’nın pota dövdüğü çeyrekte Efes altı asist üzerinden 21 sayı üretmeyi başarmıştı. Daçka ise ribaundlar ile kısmen ayakta kalmayı başardı. Ancak bu noktada Blatt’in zamanında gelen Sant-Ross hamlesi Efes’in kısalarının yaydaki verimini kısıtladı. Zira temel dişli olan Simon, Ross’un girişiyle çok fazla yıpranınca Efes’in oyun akışkanlığı da kayboldu. Oyunun kontrolünün Daçka’ya geçmesini sağlayan ikinci nokta ise yerlilerin büyük rol aldığı Daçka bençinin, Efes bençine karşı net üstünlük kurmasıydı. Üstelik Wilbekin’in formda olmadığı bir devrede oldu bunlar. Böylece Efes ilk çeyrekteki havayı da kaybetmiş oldu.

Üçüncü çeyreğin ilk altı dakikasında sadece iki sayı bulabilen Efes’e karşı Daçka yavaş yavaş farkı artırdı ve son çeyreğe çift hane ile girip maçı da böylece bitirmeyi başardı. Özellikle ikinci çeyreğin sonundan itibaren Efes’e yayda ceza kesmeye başlayan Kartal’dan maç boyu gelen 18 sayının Efes cephesinde hiçbir karşılığı olmadı, çünkü Ataman’ın çift dört numara ile oynama hamlesi dahi hücum problemlerini çözemedi. Böyle durumlarda Simon kilitlenince sadece uzunların değil, aynı zamanda McCollum ve Weems’in de verimi düştüğünden Efes’in hücumda yeni atak noktaları üretmesi ve aksayan pick&roll oyununu “cut”lar ile çeşitlendirmesi de mümkün olamıyor. Bu nedenle Efes’te Simon’un top yönlendirme işini yapacak başka bir oyuncunun olmaması Efes’i zaman zaman öngörülebilir ve zorlanmadan önlem alınabilir bir takım haline getiriyor.

Daçka kadrosunun esnekliği ve Blatt’in rotasyonda daha doğru hamleler yapmasına Ataman’ın takımının yanıt verememesinin temel nedeni ise yerli katkısı: Daçka yerlilerden 34 sayı bulurken, Efes sadece 6 sayı bulabildi. +,- istatistiğinde kağıda +17 yazdıran Okben’in bu alanda maçın en iyisi olduğunu da not olarak düşelim.

Hamle üstünlüğü olan Blatt maçı alarak play-off’taki olası rakibine de mesaj vermiş oldu. Bu noktada birkaç haftadır form tutan Efes’in çözülmesinin çok zor olmadığını da yeniden gösteren Blatt’in Daçkası playoff’ta Efes’le eşleşirse Efes açısından serinin kolay olmayacağı aşikar. Bu nedenle Ataman eğer finale yürümek istiyorsa kısa süre içinde oyunu çeşitlendirip savunmayı da bir seviye yukarı çekmek zorunda.

Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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