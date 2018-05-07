Yerli oyuncu faktörü
BSL playoff’unda karşılaşma olasılığı olan iki takımın mücadelesinde kazananı yerli oyuncularının getirdiği esneklik faktörü belirledi.
Maça alıştığımız Doğuş – Simon – Weems – Motum – Dunston beşiyle başlayan Efes ilk çeyrekte Daçka’nın ilk beşine karşı verimli hücum edip oyun üstünlüğünü ele aldı. Daçka’nın pota dövdüğü çeyrekte Efes altı asist üzerinden 21 sayı üretmeyi başarmıştı. Daçka ise ribaundlar ile kısmen ayakta kalmayı başardı. Ancak bu noktada Blatt’in zamanında gelen Sant-Ross hamlesi Efes’in kısalarının yaydaki verimini kısıtladı. Zira temel dişli olan Simon, Ross’un girişiyle çok fazla yıpranınca Efes’in oyun akışkanlığı da kayboldu. Oyunun kontrolünün Daçka’ya geçmesini sağlayan ikinci nokta ise yerlilerin büyük rol aldığı Daçka bençinin, Efes bençine karşı net üstünlük kurmasıydı. Üstelik Wilbekin’in formda olmadığı bir devrede oldu bunlar. Böylece Efes ilk çeyrekteki havayı da kaybetmiş oldu.
Üçüncü çeyreğin ilk altı dakikasında sadece iki sayı bulabilen Efes’e karşı Daçka yavaş yavaş farkı artırdı ve son çeyreğe çift hane ile girip maçı da böylece bitirmeyi başardı. Özellikle ikinci çeyreğin sonundan itibaren Efes’e yayda ceza kesmeye başlayan Kartal’dan maç boyu gelen 18 sayının Efes cephesinde hiçbir karşılığı olmadı, çünkü Ataman’ın çift dört numara ile oynama hamlesi dahi hücum problemlerini çözemedi. Böyle durumlarda Simon kilitlenince sadece uzunların değil, aynı zamanda McCollum ve Weems’in de verimi düştüğünden Efes’in hücumda yeni atak noktaları üretmesi ve aksayan pick&roll oyununu “cut”lar ile çeşitlendirmesi de mümkün olamıyor. Bu nedenle Efes’te Simon’un top yönlendirme işini yapacak başka bir oyuncunun olmaması Efes’i zaman zaman öngörülebilir ve zorlanmadan önlem alınabilir bir takım haline getiriyor.
Daçka kadrosunun esnekliği ve Blatt’in rotasyonda daha doğru hamleler yapmasına Ataman’ın takımının yanıt verememesinin temel nedeni ise yerli katkısı: Daçka yerlilerden 34 sayı bulurken, Efes sadece 6 sayı bulabildi. +,- istatistiğinde kağıda +17 yazdıran Okben’in bu alanda maçın en iyisi olduğunu da not olarak düşelim.
Hamle üstünlüğü olan Blatt maçı alarak play-off’taki olası rakibine de mesaj vermiş oldu. Bu noktada birkaç haftadır form tutan Efes’in çözülmesinin çok zor olmadığını da yeniden gösteren Blatt’in Daçkası playoff’ta Efes’le eşleşirse Efes açısından serinin kolay olmayacağı aşikar. Bu nedenle Ataman eğer finale yürümek istiyorsa kısa süre içinde oyunu çeşitlendirip savunmayı da bir seviye yukarı çekmek zorunda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle