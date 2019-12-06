Terim'in transfer kriteri ve Arda

Görünen o ki Arda yuvasına dönecek. Ben ise “Dönemez” diyorum. Gerekçem mi? Fatih Terim’in ‘kriteri.’ Hocam, bu sezon defalarca, “Arkadaşlar biz artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız” demedi mi? Hocam, 2020 Ocak ayı transfer kriterini “Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız” diyerek belirlemedi mi? Eee o zaman?.. Son bir yılda Başakşehir takımında doğru dürüst oynamayan, bu sezon henüz 90 dakikası olmayan, 9 maçta sonradan oyuna girerek sadece 181 dakika sahada kalabilen, 33’üne merdiven dayayan Arda, hocamın kriterlerine göre nasıl transfer edilecek? Yoksa bu kriter de Fatih Hocamın, “Bundan sonra sahada 17-18 yaşında gençleri göreceksiniz” dedikten bir hafta sonra 24 yaşındaki oyuncusu için, “Taylan gibi genç bir çocuğu bu riskli ortamda oynatır mıyım?” demesi gibi lafta mı kalacak? Tıpkı, “Bugün bazı arkadaşların son şansıydı” dediği maçtan sonra hâlâ o gün bugündür kızağa çekilen kimsenin olmaması gibi, havada mı kalacak? Kalır! Ondan hiç şüpheniz olmasın... Bakın göreceksiniz!

BU ‘ÖĞRETMEN’ ATAMASI OLMADI!

Bugün Fenerbahçe’nin isyanının altında yatan ‘bir numaralı gerekçe’ Yeni Malatya maçında tekrarlanması gereken penaltının tekrarlanmaması. Haksızlar mı? Asla. Peki, buna sebep olan kim? O maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Sahada hata yaparsın, onu bir nebze anlarım da insan ekran başında böyle bir hatayı nasıl yapar, hâlâ anlamış değilim. İki metre ofsaytı hem de ekran başında görmemek gibi bir şey bu! Ortada gri bir durum da yok. Neyse... Ama ilginç olan, MHK’nın bu fahiş hatayı görmezden gelerek Öğretmenoğlu’nu bir sonraki hafta maça ataması. Fenerbahçe şimdi ne dese haklı. Demek ki, sizin de ceza skalanız maça veya hakeme göre değişiyormuş! Ben bunu anlarım, kusura bakmayın. Mesela hatırlar mısınız, o yağmur çamur, seller içinde oynanan Rizespor-Trabzonspor maçını. Sırf Rizespor’un ‘verilebilir de, verilmeyebilir de’ penaltısını çalmadı diye Hüseyin Göçek’in haftalarca dinlendirildiğini. Hakemden önce MHK adaletli olacak. MHK’nın kestiği ‘ceza’ hakeme ve maça göre değişmeyecek.

ATAMASI OLMADI! ÖMER’E SARI KART DOĞRU ÇÜNKÜ TALİMAT ÖYLE

Bu haftanın en çok tartışılan iki konusundan biri Ali Palabıyık’ın Pereira’ya tokat atan Ömer Bayram’ı sarı kartla cezalandırması oldu. Diğeri malumunuz F.Bahçe’nin tekrarlanan penaltısı. Kamuoyunun önemli bir kısmı, Ömer’e sarı yerine kırmızı çıkması gerektiği yönünde birleşti. Peki, doğrusu neydi? Tam tersiydi. Cevabı çok net. MHK ve Uilenberg ‘talimatına göre’ karar doğru, sarı. Nedeni de şu efendim... Bundan 5-6 hafta önce benzer bir hadise bu defa G.birliği-G.Saray maçında yaşanmış, hakem Umut Meler, rakibinin sırtına yumruk atan Mariano’yu sarı kartla cezalandırmıştı. Benzer şekilde kamuoyu burada da sarı yerine kırmızı çıkması konusunda hemfikirdi. O hafta MHK’nın eğitim seminerinde pozisyon ekrana getirildi. MHK önce kararın ne olması gerektiğini hakemlere sordu. Hakemlerin neredeyse yüzde 99’u ‘kırmızı’ dedi. Ama MHK ve Uilenberg’e göre doğrusu öyle değildi. Eğitmenimiz Uilenberg, Mariano’ya verilen sarı kartın doğru olduğunu söyleyerek son noktayı koşmuştu. Kısaca MHK’nın sözlü talimatı Ömer’e ‘sarı doğru’ diyor! Bize göre mi? Yanlış... Futbol harici bir eylemin ‘gerçek talimatımızdaki’ karşılığı kırmızıdır beyler. Eee bu arada, iki benzer hadiseye de iki G.Saraylı futbolcunun imza atması ilginç. Mariano’dan yumruk, Ömer’den tokat. İnşallah tekmesi gelmez!

TFF’NiN KAPSAMA ALANI

Geçen haftanın üzücü olaylarından biri de 3. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor’un tesislerine gelen bir grubun teknik direktör ve futbolculara demir çubuk ve sopalarla saldırması oldu. Teknik direktör Tarık Yurttaş ve iki oyuncu olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ama benim Futbol Federasyonumdan o gün bugündür bir ‘tık’ yok. Çık, kına, bir şey yap. Yok.

Bir geçmiş olsun de, sitenden, Twitter’ından o da yok. Ama ne var; Başakşehir Avrupa Ligi’nde Wolfsberger’i yendi diye tebrik mesajı! Büyük bir iş başarıldı çünkü! Ne var; TFF Yönetim Kurulu üyesinin İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyasıyla ödüllendirildiği haberi var. Belli ki, 2. Lig ve 3. Lig bu TFF’nin kapsama alanına girmiyor!