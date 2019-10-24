Erkan Zengin hocalık ya-pa-maz!

Süleyman Hurma, başarısı bir yana, yaptığı enteresan işlerle de adından sıkça bahsettiriyor. Bunlardan biri belki de en enteresanı futbolcusu olan Erkan Zengin’i aynı zamanda takımın teknik direktörlük görevine getirmesi oldu. Ardından da, Teknik Direktör Erkan Zengin ilk çıktığı resmi maçında kendi attığı iki golle hocalık hayatına üç puanla start verdi!

9. MADDEYE DİKKAT

Hal böyle olunca birkaç gün önce ‘T.D.’ olan o Erkan, bir anda sosyal medyada TT oluverdi! Bu Türk futbolunda bir ilkti... Peki TFF talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir miydi? Daha kimse birbirine bunu sormadı. Cevap çok net: “O-la-maz” Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını ‘Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı’nda belirlemiş. Burada kulüplerin kimlerle çalışabileceğinin çerçevesi çizilmiş. O talimatın 9. Maddesi’nde de, “Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez” denmiş. Bu kadar açık ve net. Geçtik, teknik adamlık lisansının veya kulüple imzalanan teknik direktörlük sözleşmesinin TFF’ye ibraz edilme zorunluluğunu, talimatta açıkça “Hiç kimse ilgili takımın statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez” denmiş. Ve hemen alt satırında da son noktayı koymuş : “Bu fıkra hükümlerini ihlal eden kişiler 1 yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır.” Ayıkla şimdi pirincin taşını Erkan hoca! Durum bu kadar net iken; hangi hukuk kafası o kulübü ve böyle bir futbolcuyu ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bırakır anlamış değilim. Tabii bugünkü Nihat Özdemir federasyonunun yeni olması ve iş bilmezliği (!) Erkan ve kulübü için bir şans! Çünkü işi bilen bir hukuk kadrosu olsaydı o Erkan da, kulübü de, bu talimat çerçevesinde çoktaaan PFDK’ya sevk edilmişlerdi. Tabii bu işin bir başka boyutu da, IFAB tarafından yürürlüğe sokulan teknik adamlara da kart gösterilmesi... Hadi diyelim Erkan hoca olarak kaldı. Kalamaz da... Mesela, maça kenarda teknik direktör olarak başlayan Erkan Zengin itirazlar neticesinde gördüğü sarı kartın sonrasında maçın ilerleyen dakikasında futbolcu olarak oyuna girdikten sonra bir sarı kart daha görürse ne olur? Mesela, oyuncu olarak kırmızı kart gören Erkan Zengin futbolcu olarak cezalı olduğu bir maçta kenarda teknik direktör olarak görev alabilir mi? Böyle kalırsa bak cümbüşe...

TEKNİK ADAMLARA KÖTÜ HABER!

IFAB’ın sezon başında uygulamaya soktuğu değişikliklerden biri de teknik adamları da tıpkı futbolcular gibi kart uygulaması içine sokmak oldu. Ama her ne kadar ‘teknik adamları da futbolcularla aynı kefeye koyuyoruz’ deseler de uygulamada ciddi bir farklılığın olduğu ortaya çıktı. O da teknik adamların aynı maç içinde gördükleri çift sarı kartın dışında gördükleri sarı kartların çöp olması. Oysa futbolcuların farklı zamanlarda gördüğü dört sarı kartın o futbolcuyu cezalı duruma düşürmesi teknik adamlar için söz konusu değildi. Neyse ki; MHK bu konuda bir rapor hazırlayarak TFF yönetimine sunmuş. İstekleri de teknik adamlar da gördükleri dört sarı kartla tıpkı oyuncular gibi cezalı duruma düşmeleri. Sanırım yakında bir düzenlemeye gidilecek.

TFF’DEN FLAŞ İSTİFA!

Bizde futbol, ne yazık ki kâhir ekseriyette hakemler ve TFF yargısı üzerinden yürüyor! Buradaki taşların yerinden oynaması futbolumuz adına büyük handikap olabilir. Duydum ki, TFF Baş Hukuk Müşaviri Av.duygu Yaşar ani bir kararla görevinden istifa etmiş. Açıkçası TFF adına ciddi bir kayıp olmuş. Umarım yeri tez zamanda doldurulur. 7-8 yıllık bir tecrübenin yerini doldurmak kolay değil... 8 yıllık emek filan demişken, onca süre o kuruma hizmet etmiş olan birine en azından resmi siteden iki satır bir teşekkür edilmeliydi.