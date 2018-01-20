Sayılmayan şampiyonluklar, unutulan değerler…

Son dönemde yeniden gündemde olan ve uzun yıllardır hala kapanmamış olan önemli bir konu var. Fenerbahçe’nin 1923 ile 1959 yılları öncesindeki sayılmayan şampiyonlukları… Hepsini eklersek, Fenerbahçe’nin aslında toplamda 19 değil 28 şampiyonluğu olması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihi 1923 ile, profesyonel ligin başlangıç tarihi olan 1959 yılları arasında unutulup kalmış 9 Fenerbahçe şampiyonluğu var. TFF ise lig şampiyonluklarının sayısını belirlerken 1959 yılında kurulan birinci ligi temel alıyor.

Burada önemli olan sadece şampiyonluk, yıldız sayısı degil. Kendi öz futbol tarihine, efsanelerine sahip çıkmak adına da 1959 öncesindeki sayılmayan şampiyonlukların unutulmaması önemli. O yıllarda verilen emeklere saygı ve vefa için de bu kıymetli şampiyonlukların 2018’de tescil edilmesi sağlanmalı. Sadece Fenerbahçe için değil, adları geçen diğer tüm kulüplerimiz için de bu hakların verilmesi gerekli. Bunları hala değerlendirmemek, 1959 öncesi Türkiye futbol tarihini de bir nevi saymamak, görmezden gelmek gibi oluyor.

TARİH DİYOR Kİ...

Tarihlere bakarsak, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu resmi olarak kuruldu. 21 Mayıs 1923’de Türkiye'nin FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi ve Türkiye FIFA'nın 26. üyesi olarak yerini aldı. 1923 yılında resmi olarak kurulan ve FIFA üyesi olan TFF, 1924'de Türkiye'de ilk kez, o döneme kadar bölgesel oynanan liglerden farklı olarak, Ulusal Şampiyona düzenledi. Bu şampiyonanın adı Türkiye Futbol Şampiyonası oldu. Bu şampiyona bazı istisna yıllar hariç 1951 yılına kadar oynatıldı. TFF, 1936-1950 yılları arasında Milli Küme adı altında ulusal şampiyonalar düzenledi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen bölgesel turnuvalarda başarılı olan takımların katıldığı ve deplasmanlı lig usülüyle oynanan bu ulusal şampiyona 3 sezon hariç tüm sezonlar oynandı. Sonuç olarak, TFF tarafından 1924-1950 arasında oynatılan, 2 ulusal şampiyonada, Fenerbahçe'nin toplam 9, Beşiktaş'ın toplam 5, Galatasaray'ın ise toplam 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Bu tartışma, ‘’Türkiye’de futbol o yıllarda profesyonel değildi, amatör olan bir turnuva sayılmaz ve profesyonelliğe geçiş esas milattır’’ vurgusuyla kabul edilmese de, futbol o yıllarda dünyanın başka ülkelerinde de amatördü. Ülkelerin futbol federasyonları kurulduktan sonra, profesyonelliğe geçiş öncesindeki amatör yılların şampiyonlukları da sayılmıştı. İtalya'da profesyonel Serie A, 1929 yılında başlamış olsa da, İtalya Futbol Federasyonu şampiyonlukları 1898'de oynanmaya başlayan amatör şampiyonadan itibaren değerlendiriyor. Genoa CFC’nin, en son 1924'te olmak üzere toplam 9 şampiyonluğu var, ve bir tane daha eklendiği takdirde yıldızını takmaya hak kazanıyor. Hollanda liginde futbol federasyonu 1899 yılında kuruldu. Profesyonel futbola geçiş 1954 yılında gerçekleşti. Hollanda ligindeki şampiyonluklar ise 1899 yılından itibaren sayılıyor.

Milli maçlar 1923 ve derbi maçlar 1909 yılından itibaren kayıtlarda sayılırken, şampiyonluklar ise yine 1959 sonrası esas alınarak hesaplanıyor. Beşiktaş Kulübü, 2002’de kazandığı dava ile 1958 ve 1959 yıllarındaki Federasyon Kupası şampiyonluklarını tescillettirmişti. Geç kalınmış olsa da, şimdi Fenerbahçe için de bu gündemin yeniden oluşturulması ve hem sportif hem de hukuki tarafı olan bu davanın takipçisi olunup unutturulmaması gerekiyor. O yıllarda çok zorlu şartlar altında, amatör ruhla sadece kulüpleri, formaları ve ay yıldız için oynayan, kalplerimizdeki yerleri doldurulamayacak isimler düşünüldüğünde de bu şampiyonlukların tescilinin ayrı bir anlamı olacaktır. Bazı değerler kutsaldır, vefa ve verilen sözler unutulmamalı, sahip olunan değerlerden hiç bir şartta vazgeçilmemelidir. Hepsi bir yana, 1907’den bugünlere Fenerbahçe’nin çubuklu forması en kutsalıdır, arması ve ruhu aydınlık değerlerini, tarihteki mücadelelerini, direnişini ve duruşunu yansıtır. Lefter’lerin, Zeki’lerin, Fikret’lerin, Cihat’ların ruhuna sonsuz saygıyla.