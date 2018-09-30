Rakibe saygı ve ciddiyet şart

Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında ortaya koyduğu oyun, futbol gücü bakımından aslında nasıl olabileceğini gösterdi. Önemli olan bu anlayışı maçın bütününe yayabilmektir. Bunun için gerekli olan şey de rakibe saygı duyup, işi ciddiyetle yapmaktır. Tabii ki rakibin ne yaptığı ve sahada nasıl durduğu önemlidir ama asıl olan her türlü futbol şartlarını lehine çevirmeyi bilmektir.

Kayserispor’un hem fizik hem de oyun olarak Beşiktaş’ı zorlayabilecek bir rakip olduğu maç öncesinde belliydi. Mühim olan Ertuğrul Sağlam hocanın felsefesinin takım tarafından sahaya ne kadar yansıtılacağıydı.

Agresif, sert ve dengeli bir takım olan Kayserispor’a karşı Beşiktaş’ın en büyük kozu yerden oynadığında ortaya çıkacaktı. Bunu, çabuk ve hızlı paslaşmalarla beraber hareketli olduğunda gerçekleştirecekti. Ve maçtaki en önemli özellik topun değerini bilerek oynamalarıydı.





MAÇIN ADAMI: QUARESMA

BEŞiKTAŞ’I DURDURAMADILAR

Kayserispor önlem almaya çalışırken de futbol oynamak için sahada olduğunu her dakika gösterdi. Sarı kırmızılıların kanatlardaki Quaresma, Babel, Gökhan Gönül’ü ve göbekteki Ljajic ile Oğuzhan’ı durdurma konusunda başarılı oldukları pek söylenemez. Özellikle Quaresma ve Gökhan Gönül’lü sağ tarafı durdurmada yetersiz kaldılar. Beşiktaş’ın pres yaptığı anlardaki top kayıpları da ayrı bir sorun oldu.

Beşiktaş’ın bazen açık alan bıraktığı zamanlarda buldukları hızlı atak fırsatlarını ise olumlu değerlendiremediler.

Beşiktaş, oyunda üstünlük kurmak için ortaya koyduğu istek ve çabanın meyvesini Vagner Love ile buldu. Tabii bu golde Quaresma’nın payını da unutmamak gerekir.

QUARESMA BİR BAŞKA

İKİNCİ yarıda biraz sıkıntılar yaşayan bir Beşiktaş vardı. Sebebi de yerden oyundan uzaklaşması ve Kayserispor’un dengeyi bulma arzusuydu. Bu süreçte gol de yiyebilirlerdi. Tabii ki Beşiktaş’ın kaliteli bir kadrosu var; bunu gösterirken dün akşam en çok ön planda olan isim Quaresma idi. Hâlâ böyle özel yetenekleri izleyebiliyorsak, kendimizi şanslı saymalıyız.





SANTRFORDA ŞENOL HOCA FARKI!



BEŞİKTAŞ’ın şu an en büyük sorunu santrfor mevkisinde kimin oynayacağı hâlâ netleşmemesi. Şenol Güneş bunun için elindeki her türlü alternatifi deniyor. Şenol hoca bu kadar değişim içerisinde de her oynattığı oyuncudan verim almayı başarıyor. Dün de Vagner Love’ı santrforda oynattı ve geçen hafta Fenerbahçe derbisinde Ryan Babel’den aldığı verimi, dün de Love’dan aldı.

Gerçi şurası da bir gerçek; Beşiktaş’ta santrfor mevkisinde kim oynarsa oynasın, performansının ne kadar iyi olacağı, Quaresma’nın ne yaptığına bağlı...

Sanıyorum şu görüşümüzü herkes onaylar; Quaresma, gününde olduğunda ve Beşiktaş taraftarıyla bütünleştiğinde önüne geçmesi, durdurulması gerçekten çok zor bir oyuncu.