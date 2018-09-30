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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2018 - 01:02, Son Güncelleme:

Rakibe saygı ve ciddiyet şart

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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Rüştü Reçber
Rüştü Reçber

Siyah beyazlı futbolcuların gerçek güçlerini gösterebilmelerinin yolu öncelikle rakibe saygı ve işi ciddiyetle yapmaktan geçiyor.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında ortaya koyduğu oyun, futbol gücü bakımından aslında nasıl olabileceğini gösterdi. Önemli olan bu anlayışı maçın bütününe yayabilmektir. Bunun için gerekli olan şey de rakibe saygı duyup, işi ciddiyetle yapmaktır. Tabii ki rakibin ne yaptığı ve sahada nasıl durduğu önemlidir ama asıl olan her türlü futbol şartlarını lehine çevirmeyi bilmektir.

Kayserispor’un hem fizik hem de oyun olarak Beşiktaş’ı zorlayabilecek bir rakip olduğu maç öncesinde belliydi. Mühim olan Ertuğrul Sağlam hocanın felsefesinin takım tarafından sahaya ne kadar yansıtılacağıydı.

Agresif, sert ve dengeli bir takım olan Kayserispor’a karşı Beşiktaş’ın en büyük kozu yerden oynadığında ortaya çıkacaktı. Bunu, çabuk ve hızlı paslaşmalarla beraber hareketli olduğunda gerçekleştirecekti. Ve maçtaki en önemli özellik topun değerini bilerek oynamalarıydı.

Rakibe saygı ve ciddiyet şart

MAÇIN ADAMI: QUARESMA

BEŞiKTAŞ’I DURDURAMADILAR

Kayserispor önlem almaya çalışırken de futbol oynamak için sahada olduğunu her dakika gösterdi. Sarı kırmızılıların kanatlardaki Quaresma, Babel, Gökhan Gönül’ü ve göbekteki Ljajic ile Oğuzhan’ı durdurma konusunda başarılı oldukları pek söylenemez. Özellikle Quaresma ve Gökhan Gönül’lü sağ tarafı durdurmada yetersiz kaldılar. Beşiktaş’ın pres yaptığı anlardaki top kayıpları da ayrı bir sorun oldu.

Beşiktaş’ın bazen açık alan bıraktığı zamanlarda buldukları hızlı atak fırsatlarını ise olumlu değerlendiremediler.
Beşiktaş, oyunda üstünlük kurmak için ortaya koyduğu istek ve çabanın meyvesini Vagner Love ile buldu. Tabii bu golde Quaresma’nın payını da unutmamak gerekir.

QUARESMA BİR BAŞKA

İKİNCİ yarıda biraz sıkıntılar yaşayan bir Beşiktaş vardı. Sebebi de yerden oyundan uzaklaşması ve Kayserispor’un dengeyi bulma arzusuydu. Bu süreçte gol de yiyebilirlerdi. Tabii ki Beşiktaş’ın kaliteli bir kadrosu var; bunu gösterirken dün akşam en çok ön planda olan isim Quaresma idi. Hâlâ böyle özel yetenekleri izleyebiliyorsak, kendimizi şanslı saymalıyız.

Rakibe saygı ve ciddiyet şart

SANTRFORDA ŞENOL HOCA FARKI!

BEŞİKTAŞ’ın şu an en büyük sorunu santrfor mevkisinde kimin oynayacağı hâlâ netleşmemesi. Şenol Güneş bunun için elindeki her türlü alternatifi deniyor. Şenol hoca bu kadar değişim içerisinde de her oynattığı oyuncudan verim almayı başarıyor. Dün de Vagner Love’ı santrforda oynattı ve geçen hafta Fenerbahçe derbisinde Ryan Babel’den aldığı verimi, dün de Love’dan aldı.

Gerçi şurası da bir gerçek; Beşiktaş’ta santrfor mevkisinde kim oynarsa oynasın, performansının ne kadar iyi olacağı, Quaresma’nın ne yaptığına bağlı...
Sanıyorum şu görüşümüzü herkes onaylar; Quaresma, gününde olduğunda ve Beşiktaş taraftarıyla bütünleştiğinde önüne geçmesi, durdurulması gerçekten çok zor bir oyuncu.

Rüştü Reçber
Rüştü Reçber
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