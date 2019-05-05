Gençler Valbuena'yı örnek almalı

Fenerbahçeli futbolcular beğensek de beğenmesek de ortaya bir mücadele koyuyorlar ve gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar

FENERBAHÇE’de oynayan futbolcular her zaman sezona şampiyonluk duygularıyla başlar ve dolayısıyla üzerlerindeki baskı hep bu yönde olur. Gelinen bu duruma futbolcuların bile inanamadıklarını söylemek lazım. Beğensek de, beğenmesek de şu an ortaya koydukları bir mücadele var. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dün akşam da en iyi şekilde sahada olmaya çalıştılar. Zaten kazanmak zorunda olduklarını bir tarafa bırakalım, elde edilecek sonucu onurlu olmaya çalışmanın göstergesi olarak düşündüklerini de var sayıyorum. Kasımpaşa son derece rahat olduğunu düşündüğüm bir noktada. Bu, Fenerbahçe için tehlikeli bir durum teşkil ediyordu. Rahat olan bir futbolcular topluluğunun aklında olan tek şey hafızalarda iz bırakmaktır.

Böyle zamanlarda da büyük takımlara karşı oynamak bu düşüncelerin gerçekleşmesi için fırsat olur. Yani Fenerbahçe’yi, son haftalarda kötü bir Kasımpaşa olsa da bu düşüncede olan bir rakip bekliyordu.

Fenerbahçe ilk yarıda işi şansa bırakmak istemediğini gösteren bir futbol anlayışıyla karşımıza çıktı. Baskılı ve istekli futbolları Kasımpaşa’yı kontrol altında tutmaya yetti.

Genelde Isla ve Dirar’ın görev yaptığı, zaman zaman da Valbuena’nın oynadığı sağ kanattan rakibi çok zorladılar. Fenerbahçe özellikle Kasımpaşa’nın topla çıkarken yaptığı pas hatalarından çok pozisyon üretti ama netice alamadı. İyi başladılar fakat kaleci Harun’un şanssız şekilde yediği golle mağlup duruma düştüler. Bu durum moralleri bozsa da Eljif’le gelen gol toparlamalarını sağladı. İlk yarı boyunca etkili bir futbol oynadılar...

MAÇIN BERABERE BiTMEYECEĞi BELLiYDi

SAĞ bek Isla harika bindirmeler yaptı, hücuma çok destek verdi. Hasan Ali’nin etkili geldiği bir pozisyonda Isla golü attı ama VAR’a giden Halis Özkahya golü iptal etti (Soldado’nun topa değmese bile hareketiyle kaleciyi oyundan düşürdüğünü göz ününe alarak böyle bir karar aldı). Kasımpaşa’nın hızlı ve etkili olduğu zamanlar da oldu. Özellikle Fenerbahçe’nin sağ kanadından tehlikeli geldiler ama kötü kafa vuruşları yapmaları onları golden etti. Maçın ikinci yarısı bize gösterdi ki, buradan beraberlik çıkmayacak. İki takım da kazanma isteğini fazlasıyla belli etti. Tempoyu yüksek tutmaları ve golü hedeflemeleri topun sürekli birbirlerinin kale önünde gözükmesine neden oldu.

ANLAMLI GALiBiYET

Fakat 15 dakika sonra yorulan futbolculardan dolayı yavaşlayan bir oyun gördük. Bu süreçte topa hakim olan bir Fenerbahçe olsa da üretkenlikte sorun yaşadı. Topsuz alanda kazanılan bir faulde, sahanın her yerinde olan, çabalayan ve gençlere örnek olan Valbuena’nın akıl dolu frikik golüyle öne geçti. Sonrasında gelen üçüncü gol Fenerbahçe’ye uzun zaman sonra bu sezonki 2. deplasman galibiyetini kazandırdı... Herkesin derin bir nefes aldığı maç oldu. Gündüz oynanan Erzurumspor maçında alınan skor bir hayli endişelendirse de, akşam alınan bu galibiyet sezon için anlamlıydı.

Maçın adamı: Valbuena.