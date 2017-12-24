Bu Beşiktaş tez konusu olur

Nasıl mı? Şöyle söyleyelim: Türkiye’deki takımların oyuncularının kalitelerine ve yeteneklerine ve sonra Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki performansına bakıyoruz... Ve bir de Beşiktaş’ın ligdeki performansına bakıyoruz. Aradaki farkları görebilme adına bir araştırma gerekiyor!

AYNI SENARYO

Ligdeki 17 maçta 21 puan kaybeden bir Beşiktaş var karşımızda ve bu kayıpların 15’i deplasman maçlarında alınmış. Siyah beyazlı ekibin şampiyon olduğu son iki sezon ve ondan önceki iki sezon dahil olmak üzere, deplasmanlardaki puan kaybı, iç sahadaki ile hemen hemen aynıydı. Şimdi bakıyoruz arada büyük bir puan farkı var. Burada aklımıza şu geliyor: Beşiktaş, kapanan takımlara karşı çözüm üretmekte zorlanıyor mu? Evet zorlanıyor. Dün de Sivas’ta, tıpkı Malatya ve Kayseri’de yaşananların tekrarını gördük. Ve işin ilginç tarafı bu sezon Beşiktaş geriye düştüğü maçlarda geri dönüş gerçekleştirip o karşılaşmayı kazanamadı. Evet, takım oyun olarak sahada hakimiyetini rakibine kabul ettirebiliyor ama kapalı savunma kilidini açma konusunda bu sezon pek de başarılı olamadılar.

FARKLI BiR TAKIM

Dünkü maça teknik olarak baktığımızda, golün dışında her şeyi yapmaya çalışan bir Beşiktaş takımı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda gördüğümüz o geride olsa bile pas yaparak rakibin dengesini bozan ve hataya zorlayan Beşiktaş’ı bu sezon pek nadir görebildik. Siyah beyazlılarda oluşan futbol kültürünün temeli Slaven Biliç’le atıldı, Şenol Güneş’le de bir noktaya geldi.

Ama ne hikmetse artık deplasman maçlarında o görüntüden uzak bir takım izlemeye başladık. Beşiktaş’ın en büyük avantajı, rakiplerinin de çok puan kaybetmesiyle halen yukarıya tutunuyor olması. Eğer içeride idari veya teknik problemler varsa bunları çözülmek için devre arasını iyi değerlendirmeleri gerekir. Bu sorunları çözemezlerse şampiyonluktan da uzaklaşmış bir Beşiktaş’la karşılaşabiliriz

MAÇIN ADAMI: TOLGAHAN ACAR

Tolgahan’ı dün izleyenler mutlaka “Bugüne kadar nerelerdeydin” demiştir. Refleksleriyle, zamanlamasıyla ve cesaretiyle dün Sivasspor’a 3 puan getiren en önemli isimdi.