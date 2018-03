Çeyrek Finaldeyiz

Sosyal medyadan iki taraf arasındaki atışma geçtiğimiz senelerdeki bir eşleşmeye dayanıyor. Bu tur o günün bir rövanşı diyebiliriz. Karşıyaka o gün gülen taraf olmuştu fakat bugün önünde Paok’a ilaveten altı sayılık bir engel vardı.

İki tarafın da oyuncuları ve teknik heyetleri Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonundaki mücadelenin çalışmalarına başlamışlardı. Karşıyaka halkıysa rövanş yaklaştıkça içlerindeki heyecanın ilk kıvılcımlarını çakıyordu. Kentin muhtelif yerlerinde maçı konuşmaya başlayan taraftarlar kendini maça hazırlamıştı. Maç başladığındaysa oyuncularla seyirci birleşip oynamaya başladı. Oluşan bu büyük güç Paok’un üstüne fazla gelmişti. İlk çeyrekten avantajlı skor yakalandı. Fakat bu seviyede açılan bu farklar çok kalıcı olmayabiliyor. Nitekim teslim olmaya niyeti olmayan Yunanistan temsilcisi geri gelmeyi başardı. İşte o anlarda takımda oyuncular sorumluluk almaktan çekinmedi. Berk’in takımı çok iyi yönetmesiyle top paylaşımı çeşitlendi. Yaptığı sekiz asist de bunun en büyük göstergesi.

Sakatlığı nedeniyle son iki maçını kaçıran Waters, kendisinden bekleneni yaptı ve kritik anlarda oynadığı birebirlerle takımın maç sonuna diri kalmasını sağladı. Her şeyden önemlisiyse oyuncuların maç içinde birbirlerine an be an kenetlenmesiydi. Sezon başından beri çok yakın olmayan oyuncuların maç içinde iletişimlerini hiç koparmaması, yardımlaşmayı ihmal etmemeleri aslında oyuna yansıdı. Birbirleri için oynamaya başlayan oyuncular takım menfaatlerini üstte tutunca alınan bu sonuç kaçınılmaz oldu. Kazanılan bu galibiyet de Pınar Karşıyaka’yı FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son sekiz takımdan biri yapmış oldu.

Bu turdan sonra her takım dişli olacaktır ancak iyi bir eşleşme sonucunda takım kendini son dörde atabilirse Karşıyaka hedeflediğinin üstüne ulaşabilir. Ligde play off hedefine şimdilik uzak gözüken Yeşil Kırmızılılar’ın Avrupa’da ileri doğru atacağı her adım başarı sayılacaktır. Son olarak bu salonda Karşıyaka’nın çok zor bir rakip olacağını eminiz bizler kadar rakipleri de biliyordur.