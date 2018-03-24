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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
24.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Rahat fikstür yok

Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ
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Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan sordu, Mustafa Denizli yanıtladı...

“Derbiyi sürpriz yapan” kazanır dediniz. Sürpriz olmadığı için mi berabere bitti.

SÜRPRIZE açık olması gereken F.Bahçe’ydi. Aykut Hoca, Ekici ile bunu yapmak istedi ama olmadı. Ekici iyi değildi. G.Saray’daysa Fernando ile Donk tercihlerinden biri olacaktı. Hoca doğru şekilde Fernando’yu seçti. O da sahada kaldığı sürece başarıyldı. Oyunda “Bu nereden çıktı” dediğimiz bir şey olmadı. Maçtan önce de “Üç sonuçtan ikisi G.Saray için iyi olur. F.Bahçe’ ise galibiyetle iddiasını sürdürür” dedik. Beraberlik tek F.Bahçe için kayıp, G.Saray için belki büyük kazanç değil, ama en azından kayıp da değil.

Genel olarak baktığınızda derbide galibiyeti kaçıran taraf sizce hangi takımdı?

KALİTEDEN bahsedemeyiz ama heyecan yüksekti. 90 dakikayı hatırladığında iki tarafın da kazanacak kadar pozisyonu oldu. Böyle bir oyun için de verilen verilmeyen kartlar veya penaltı pozisyonları öne çıkıyor. Bence sonuç bu kararların dışında, adaletliydi. Hiçbirinin ezici bir üstünlüğünün olmadığı bir derbi oldu. Futbol kalitesi derbi kalitesinin çok altındaydı.

Kafasında artık Fenerbahçe olmayan bir G.Saray daha rahat olur mu?

Yani bence sonuçlar ne olursa olsun, haftanın en kazançlı takımı Galatasaray takımı oldu. Fenerbahçe veya Beşiktaş, Başakşehir’in pozisyonunda olsaydı belki biraz daha tedirgin olabilirdi. Şu an 1. ve 2. sıradaki avantajlılar, lig sıralamasında zaten gözüküyor. Beşiktaş ve F.Bahçe’nin şansı yok mu, “Bu sonuçlardan sonra biraz daha geriledi” diyebiliriz.

Fikstürü rahatlayan Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali ne kadar?

‘FİKSTÜR rahatlaması’ ne demek? F.Bahçe, fikstürü rahatken içeride Gençlerbirliği ve Akhisar’a 5 puan kaybetti! Demek ki bu ligde ‘rahat maç haftaları’ yok. İçeride dışarıda abuk sabuk sonuçlar çıkabiliyor. Ondan söz edemeyiz. Hiçbir takımın bu sonuçlardan sonra fikstür avantajı yok. Geçen haftalar bunu bize gösterdi. F.Bahçe’nin şampiyonluk şansına gelince... Direksiyon 1. derecede G.Saray’da. Derbi G.Saray’ın daha güvenli yol almasını sağlayacak bir maç oldu. Ama neticede önüne baktığında ilk 3 sıradaki takımlardan G.Saray, 2. ve 3. ile oynayacak. Ligin kaderi bu üçlünün aralarındaki maçlara bağlı. Sonuçlar belki F.Bahçe’ye de avantaj sağlar ama bu uzak bir ihtimal.

Beşiktaş, Başakşehir’de neden çaresizdi?

Problem geneldi. Beşiktaş’ın son dönemlerde bu kadar etkisiz, iştahsız ve olumsuz görüntüsüne rastlamamıştım. Hakikaten sürpriz oldu. Kaybetmesi önemli değil. Beşiktaş, o gün maç kazanacak bir takım görüntüsünden çok uzaktı. Sebebini en iyi o takımdaki dinamikler değerlendirir. Bir daha bu görüntüyü vereceğini zannetmiyorum.

Kalan haftalar için nasıl bir tablo görüyorsunuz?

Galatasaray’ın Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile içeride oynayacak olması, neresinden bakarsan bak, bu büyük bir avantaj. Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray’ın yarıştaki rakiplerine göre puan kaybetme lüksü var mı, var. Fakat Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacağı maçlarda kaybetmezse bu puanları, sezon sonundaki hedeflerine ulaşır.

Sizce hakemler mevcut sıralamayı etkiledi mi?

“SIRALAMAYI etkilemedi” diyebiliriz fakat belki az da olsa, “Şu andaki puan tablosunu etkiledi” diyebiliriz. Çünkü bu kadar güvendiğimiz hakemlerin bu yıl sonuç üzerine yaptığı hatalar gerçekten fazla. En fazla lehine aleyhine olan takımlar için “Yüzde 5 etkiledi” diyebiliriz. Ama buna rağmen sıralama çok da fazla değişmezdi.

Cenk’in daha büyük bir takıma gitme şansı var mı?

Son 3 haftalık tablo Cenk Tosun için de hepimiz için de mutlu. Sonraki günler onun için daha da avantaj sağlayacak günler. Ama “Sonrası ne olur” demek için, o kadar erken bir başlangıç ki... Bunun konu
şulması için, “Everton” dediğinde uzun haftalar, insanların önce “Cenk” demesi lazım. Onu yarattığında da yolu başka mecralara gidebilir. Bu yolun yönü de daha yukarılar olur, ancak şu an için çok erken.

Lucescu “Herkes 10 numara oynamak istiyor” dedi..

DOĞRU, herkes ‘10 numara’ oynamak isteyebilir fakat öncelikle ‘10 numara’ oynamak isteyenlerin ‘10 numara’ olması lazım. Şu anda ‘10 numara’ya aday çok futbolcu var, bu iyi bir şey ama neticede şimdiye kadar oynanan maçlarda gerçek bir “10 numaraya rastladık” demek de çok zor.

Karabük malum, düşmeye diğer 2 aday kim olur

9. sıradan itibaren her takım bu tehlikeyi yaşayabilir. Ligin yarısı düşme tehlikesinde. Belki ironik olacak ama matematik olarak 34 ve altındaki takımlar önümüzdeki 8 haftayı kâbus gibi yaşayacak. Pratik olarak Kasımpaşa ve altındaki takımlar mutlak tehlike içersinde.

 

 

Mustafa DENİZLİ
Mustafa DENİZLİ
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