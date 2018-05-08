Üç... iki... bir...
Üç..., 04 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da Balıkesirspor Tesislerinde 34. hafta müsabakasında, Balıkesirspor U21- Manisaspor U21 müsabakası oynandı. 4-1 kazananan takımımız şampiyonluk ipini göğüsledi. Geleceğimizi alkışlıyorum.
İki.., 04 Mayıs Cuma günü saat 17:30’da Balıkesirspor Atatatürk Stadyumunda 34. hafta müsabakasında, Balıkesirspor - Manisaspor müsabakası oynandı. Balkesleri alkışlamak için gittik. Bir gol kralımız olmadı ama Abdulkadir, 1 gol daha atarak futbol kariyerinin en gollü sezonuna ulaştı.
Bir..., 07 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da Karesi AVM Toplantı Salonunda yapılan, Balıkesirspor Olağan Genel Kurul Toplantısında, babayiğit Balıkesirspor Yönetimi işbaşı yaptı. Sayın Mustafa Bahçeci, Balıkesirspor'un yeni başkanı oldu.
Ve sıfır..., Beyaz Bir Sayfa Açıldı. Hayırlı olsun. Bahçeci ve ekibine başarılar diliyorum.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.
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