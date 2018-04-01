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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
01.04.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Gaziantepspor; anılarımızın takımı

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com

Mehmet Uygun yazdı.

Havaalanında sıralanmış özel uçakları bulunan şehrin takımı, Bolu’ya otobüsle gitti. Bitmedi, üç tıp fakültesi olan şehrin takımı, sahaya çıkacak tek bir doktor bulamadığı için cezalar alıyor.

Sahaya gelince, henüz otuzuncu saniyede yenen bir gol, yine de başa baş oynayan bir takım, kaçırılan beraberlik fırsatları ve bu defa da karşımıza 2-0 olarak çıkan mağlubiyet. Dilimizde, “Gaziantepspor’un olmasa da bu çocukların geleceği olabilir belki” diyen yoksul bir teselli.

Şimdi değeri parayla ölçenler, dünyayı kağıtta rakam sayanlar ve elbette futbolu bir puan tablosu olarak okuyanlar sanacaklar ki; Gaziantepspor yok oldu.

Oysa şiirler vardır ilk gençlikten yadigar. Yıllarca okunmasa da yeri geldiğinde dudaktan dökülen, yürekten çağlayan şiirler. İşte onlar gibi, Gaziantepspor da yaşayacak bizde ve bizimle.

Hani kahır sözleri vardır yerinde ve zamanında söylendiğinde; bir kuş kadar zarif, bir atasözü gibi derin. İşte Gaziantepspor da öyle kalacak dilimizde. Gülümsemeyle saklanan ağlama isteği gibi, en saklımızda saplanmış yaşayacak.

Sıradan hayatları, içli birer hikayeye dönüştüren yaşanmışlıklar vardır. Gaziantepspor da, onlar gibi yaşayacak bizde ve biraz da bizi yaşatacak.

Artık ismi bir mezar taşına kazınmış olsa da elleri hiç unutulmayanlar vardır. Onlar gibi yaşayacak bizimle. İhtimalsiz olsa da tüm ihtimallerden çok sevilenler vardır. Gaziantepspor da, işte öyle yaşayacak bizde.

Görüyoruz, Gaziantepspor artık bu ligin takımı değil.
Daha ağırı, biliyoruz ve yaşıyoruz Gaziantepspor artık bu şehrin takımı değil.
Ama olsun, futbol, başarı, gol vesaire hepsi birer bahane.
Gaziantepspor anılarımızın takımı ve bizler “anılarımızın taraftarıyız.”

 

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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