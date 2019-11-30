Top toplayıcılar da artık gol attırıyor

Hakem maçı uzatmasaydı sahadan beraberlikle ayrılabilirdik, taraftarlarımız takımına sahip çıksın, bu formayı hak etmeyen oyuncular var, gerekeni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın”... Çok tanıdık geldi değil mi bu açıklamalar? Evet, burası Türkiye. Ve bu sözler hemen hemen her teknik adamın maç sonu basın toplantılarında kullandığı kalıplaşmış bahaneler. Sosyal medya jargonuyla ‘benzer işler’ kısmına da sadece bu ülkede rastlayabiliriz. Ancak Avrupa’nın büyük liglerinde seviye giderek yükselirken biz yerimizde saymaya devam ediyoruz. Nasıl mı? O zaman anlatmaya başlayayım; Türkiye’de altyapıda oynayan çocuklara maçlarda top toplayıcılık yaptırmak bir hediyeymiş gibi sunulurken, dünyanın önde gelen teknik adamları top toplayıcılığı futbolun en önemli parçalarından biri olarak görüyor ve onlara verdikleri eğitimlerle maçların kaderini değiştirmekle kalmıyor, oyuna da yeni bir boyut kazandırıyor.

GALiBiYETi DEĞiL ONU KONUŞTU

Tottenham’ın 2-1 geride götürdüğü Olympiakos maçının 50.dakikası. Kazanılan taç atışında top toplayıcı çocuk akan oyunu öyle iyi okudu ki; Tottenham onun asisti sayesinde yakaladığı hızlı hücumla durumu 2-2’ye getirdi. Bu pozisyon aynı zamanda maçın kırılma anı oldu ve Tottenham sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmadan sonra Mourinho oynadıkları futboldan değil “Zeki top toplayıcıları seviyorum bugün bu çocuk mükemmeldi. Oyunu okudu, anladı ve bize çok önemli bir yardımda bulundu” sözleriyle toplantıda sadece top toplayıcı çocuktan bahsetti.

PEP GUARDIOLA TAKTİK VERDİ

Top toplayıcıların oyun içinde ne kadar önemli olduğunu vurgulayan sadece Mourinho değil. Guardiola, 2017 yılında oynadıkları Crystal Palace maçında top toplayıcı çocuğu yanına çağırarak kendisine uzun uzun bir şeyler söylemişti. Guardiola bu konuyu o gün şu sözlerle anlatmıştı; “Oyunun ilk bölümünde çok yavaştık. Top taca çıktığında ya da faul olduğunda top toplayıcılar da dahil herkes bekliyordu. Birinin onları kışkırtıp harekete geçirmesi gerekiyordu. Bende top toplayıcı çocuktan bunu istedim. Sonunda başardık da”...



FiNAL ViDEO ANALiZLE GELDi



Top toplayıcıların oyunun kaderine nasıl etki ettiğinin en somut örneklerinden biri de geçen sezon Anfield Road’da oynanan Liverpool-Barcelona maçında yaşandı. 3-0’ın rövanşında rakibini 4-0’la kupanın dışına iten Liverpool’a zaferi getiren golün hazırlayıcısı yine bir top toplayıcı çocuktu. İlginç olansa Jürgen Klopp’un top toplayıcı çocuklara taktik yönden eğitim verilmesini istemesiydi. Karşılaşma öncesi çocuklara bir video sunumu yapıldı ve iç sahada oynanan son Şampiyonlar Ligi maçlarında topu oyuna sokmakta oldukça ağır kaldıkları anlatıldı. Analistler çocuklara Barcelonalı oyuncuların dikkatinin çabuk dağıldığını ve bu tip pozisyonlarda topu hızla oyuna sokmaları gerektiğini anlattı. Bu strateji başarılı oldu ve son dakikada kazanılan kornerde hızlı bir şekilde topu oyuna sokan top toplayıcı çocuk sayesinde Liverpool önce finale çıktı ardından kupayı kaldıran taraf oldu.



Lewandowski üçer beşer gollerini atmaya devam ediyor. 9 dakikada 5 gol atan Lewandowski bu kez 15 dakikada 4 gol attı. Neredeyse hiçbir maçı boş geçmiyor. Son 8 sezonda oynadığı maç ortalaması 48. Hayatını o kadar profesyonel bir şekilde yaşıyor ki düşündüğü tek şey, ‘doğru beslenme, uyku ve antrenman’. Yemeklerine tatlıyla başlayan Lewandowski öğününü salatayla bitiriyor. Sebebi ise tükettiği proteinlerin sindirimini kolaylaştırmak. Evindeki spor salonunda özel çalışmaların yanı sıra konsantrasyon egzersizleri de yapan Lewandowski bir uyku uzmanından da hangi saatte nasıl pozisyon alarak uyuması gerektiğine dair de tavsiyeler alıyor. Sonuç mu son 8 sezonda sakatlık nedeniyle kaçırılan sadece 2 maç.

GÜNÜN SÖZÜ

Okullar ve stadyum yaptık, yoksul insanlara kıyafet, ayakkabı, yiyecek sağladık. Senegal’in fakir bir bölgesindeki herkese aylık 70 Euro veriyorum. Lüks evlere, arabalara, uçaklara ihtiyacım yok. Hayatın bana verdiklerini milletimle paylaşmayı tercih ederim. (SadıO mane)