League of Legends’ın büyülü dünyası 10 yaşında

Kutlamalar öncesi beni en çok etkileyen detay Riot Games’in gerçekten işini büyük bir titizlikle ve en ufak ayrıntısına kadar düşünen bir şirket olduğuydu. Etkinlik alanına gittiğimde ise bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Ekip günler süren çalışmalar sonrasında League of Legends vadisini Londra’daki The Excel’de birebir yansıtmakla kalmamış hepimizi oranın bir parçası olduğumuza fazlasıyla inandırmıştı. Elbette bu başarının ardında dünya çapında 3 binden fazla çalışan bulunuyor. Bunların 800’ü oyunların geliştirilmesi aşamasında hiç durmadan çalışıyor. Gurur verici olan ise Riot Games’in Türkiye ofisindeki 70 Türk çalışanın yanı sıra; Los Angeles’da 15, Berlin’de 5 Türk çalışanının olması.

League of Legends dünyasındaki başarının önemli mimarlarından biri de kuşkusuz Riot Games EMEA Bölgesi Direktörü Hasan Çolakoğlu. Londra’da bir araya geldiğimiz Çolakoğlu, Türkiye’de esporun geleceği ve yapmak istedikleri projelerle ilgili şunları söyledi;

“League of Legends oyuncu sadakati yüksek bir oyun. Bu oyunda takım sahipliği ve koçluk son derece önemli. Bu sistemlerin Türkiye’de gelişime açık olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle profesyonel spor dalları arasında Türkiye özelinde de daha fazla yer bulacağız. Şu an Türkiye’de bir profesyonel lig var. Bunun dışında profesyonel ligdeki takımların altyapı çalışmaları için konumlandırdığımız Akademi Ligi, doğrudan profesyonel lig sistemine oyuncu yetiştiren bir sistem olarak devam ediyor. Ek olarak Üniversite Ligi de büyük ilgi görüyor ve yakın dönem planlarımız arasında liselerle de iş birliğine gitmek var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Espor Federasyonu ile liselerde daha aktif ve geleceğin profesyonellerini yetiştirecek bir espor ekosistemi için birlikte çalışıyoruz. Yatırımcılar da Türkiye projelerine uzun soluklu bakmalı. Gelecek yıllarda Uluslararası bir finali Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Örneğin İstanbul'da MSI ya da All Star etkinliği gerçekleştirebiliriz. Gelecekte Dünya Şampiyonası Finali’ni de Türkiye’ye getirmek istiyoruz.”

Yeni oyunlar tüm dünyaya aynı anda duyuruldu

LoL'ün 10. yıl dönümünün kutlandığı küresel yayın sırasında yeni oyunlar ve farklı projeler (Yeni mobil kart oyunu Legends of Runeterra, yeni MOBA oyunu League of Legends Wild Rift, League of Legends Espor Menajerliği, Riot Games tarafından geliştirilen ve üretilen 2020 yılında çıkacak bir League of Legends animasyon dizisi Arcane ve Akademi Ödülleri adayı belgesel yapımcısı Leslie Iwerks'ün uzun metrajlı belgeseli League of Legends Köken tanıtıldı. Riot Games, küresel toplumsal etki oluşturmak isteyen, kâr amacı gütmeyen ve şimdiden 4 milyon dolar toplanan Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu da hayata geçirdi) duyurulurken, önümüzdeki dönemlerde League of Legends ekosisteminde de büyük değişikliklere gidileceğini şimdiden söyleyebilirim.





Oyun pazarı ve oyuncu ekosistemi

-Bugün oyun sektörü 150 milyar doları aşan hacmiyle dünyanın en büyük sektörlerinden birini oluşturuyor.

-Global düzeyde en çok oynanan online PC oyunu olma özelliğine sahip League of Legends’ın dünya genelinde aylık aktif 100 milyon oyuncusu bulunuyor.

-Türkiye’de mobil oyunlar da dahil 31 milyondan fazla oyuncu var ve kitlenin yaklaşık 10-15 milyon kadarı net olmamakla birlikte PC ve konsol oyuncusu. Bu kitlenin de yaklaşık 4 milyonu espor takipçisi konumunda ve bu eko-sistemin içinde yer alıyor

-Ülkemizdeki 31 milyon oyuncu, yaklaşık olarak 850 milyon dolarlık bir oyun pazarı hacmini oluşturuyor.

-Türkiye’de PC oyuncularının yaş ortalaması 20 ve çoğunlukla öğrencilerden oluşuyor. (%47 üniversite, %29 lise öğrencisi)

-Lisanslı esporcu sayısı kesin olmamakla birlikte 2000’in üzerinde. Bu sayının artması ve esporcuların daha da üst düzeyde tanınırlık kazanması için geçtiğimiz sene Riot Games ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) arasında bir protokol imzalandı.