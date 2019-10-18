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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.10.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

League of Legends’ın büyülü dünyası 10 yaşında

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Dünya çapında 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan League of Legends’ın 10.yıl kutlamaları için Riot Games’in davetlisi olarak iki gün boyunca Londra’daydım.

Kutlamalar öncesi beni en çok etkileyen detay Riot Games’in gerçekten işini büyük bir titizlikle ve en ufak ayrıntısına kadar düşünen bir şirket olduğuydu. Etkinlik alanına gittiğimde ise bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Ekip günler süren çalışmalar sonrasında League of Legends vadisini Londra’daki The Excel’de birebir yansıtmakla kalmamış hepimizi oranın bir parçası olduğumuza fazlasıyla inandırmıştı. Elbette bu başarının ardında dünya çapında 3 binden fazla çalışan bulunuyor. Bunların 800’ü oyunların geliştirilmesi aşamasında hiç durmadan çalışıyor. Gurur verici olan ise Riot Games’in Türkiye ofisindeki 70 Türk çalışanın yanı sıra; Los Angeles’da 15, Berlin’de 5 Türk çalışanının olması.

League of Legends dünyasındaki başarının önemli mimarlarından biri de kuşkusuz Riot Games EMEA Bölgesi Direktörü Hasan Çolakoğlu. Londra’da bir araya geldiğimiz Çolakoğlu, Türkiye’de esporun geleceği ve yapmak istedikleri projelerle ilgili şunları söyledi;

“League of Legends oyuncu sadakati yüksek bir oyun. Bu oyunda takım sahipliği ve koçluk son derece önemli. Bu sistemlerin Türkiye’de gelişime açık olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle profesyonel spor dalları arasında Türkiye özelinde de daha fazla yer bulacağız. Şu an Türkiye’de bir profesyonel lig var. Bunun dışında profesyonel ligdeki takımların altyapı çalışmaları için konumlandırdığımız Akademi Ligi, doğrudan profesyonel lig sistemine oyuncu yetiştiren bir sistem olarak devam ediyor. Ek olarak Üniversite Ligi de büyük ilgi görüyor ve yakın dönem planlarımız arasında liselerle de iş birliğine gitmek var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Espor Federasyonu ile liselerde daha aktif ve geleceğin profesyonellerini yetiştirecek bir espor ekosistemi için birlikte çalışıyoruz. Yatırımcılar da Türkiye projelerine uzun soluklu bakmalı. Gelecek yıllarda Uluslararası bir finali Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Örneğin İstanbul'da MSI ya da All Star etkinliği gerçekleştirebiliriz. Gelecekte Dünya Şampiyonası Finali’ni de Türkiye’ye getirmek istiyoruz.”

League of Legends’ın büyülü dünyası 10 yaşında

Yeni oyunlar tüm dünyaya aynı anda duyuruldu

LoL'ün 10. yıl dönümünün kutlandığı küresel yayın sırasında yeni oyunlar ve farklı projeler (Yeni mobil kart oyunu Legends of Runeterra, yeni MOBA oyunu League of Legends Wild Rift, League of Legends Espor Menajerliği, Riot Games tarafından geliştirilen ve üretilen 2020 yılında çıkacak bir League of Legends animasyon dizisi Arcane ve Akademi Ödülleri adayı belgesel yapımcısı Leslie Iwerks'ün uzun metrajlı belgeseli League of Legends Köken tanıtıldı. Riot Games, küresel toplumsal etki oluşturmak isteyen, kâr amacı gütmeyen ve şimdiden 4 milyon dolar toplanan Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu da hayata geçirdi) duyurulurken, önümüzdeki dönemlerde League of Legends ekosisteminde de büyük değişikliklere gidileceğini şimdiden söyleyebilirim.

League of Legends’ın büyülü dünyası 10 yaşında

Oyun pazarı ve oyuncu ekosistemi

-Bugün oyun sektörü 150 milyar doları aşan hacmiyle dünyanın en büyük sektörlerinden birini oluşturuyor.

-Global düzeyde en çok oynanan online PC oyunu olma özelliğine sahip League of Legends’ın dünya genelinde aylık aktif 100 milyon oyuncusu bulunuyor.

-Türkiye’de mobil oyunlar da dahil 31 milyondan fazla oyuncu var ve kitlenin yaklaşık 10-15 milyon kadarı net olmamakla birlikte PC ve konsol oyuncusu. Bu kitlenin de yaklaşık 4 milyonu espor takipçisi konumunda ve bu eko-sistemin içinde yer alıyor

-Ülkemizdeki 31 milyon oyuncu, yaklaşık olarak 850 milyon dolarlık bir oyun pazarı hacmini oluşturuyor.

-Türkiye’de PC oyuncularının yaş ortalaması 20 ve çoğunlukla öğrencilerden oluşuyor. (%47 üniversite, %29 lise öğrencisi)

-Lisanslı esporcu sayısı kesin olmamakla birlikte 2000’in üzerinde. Bu sayının artması ve esporcuların daha da üst düzeyde tanınırlık kazanması için geçtiğimiz sene Riot Games ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) arasında bir protokol imzalandı.

 

 

 

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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