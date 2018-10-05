Antalya’da derbi heyecanı…
Türkiye'de espora ciddi yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, Zula International Cup için Antalya’daydım.
Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı turnuvanın finalinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanına tanıklık ettim.
Anlık 10 bin kişinin izlediği finali, Antalya’da yaşayan yaklaşık 2 bin espor sever de turnuvanın düzenlendiği otele akın ederek yerinden takip etti. Rakibini 3-1 yenen Galatasaray hem kupanın hem de 35 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.
Turnuva öncesi InGame Group Kurucu ortakları Genco Alp, Burak Özalan ve Tuncay Büyükoğlu ile yaptığımız sohbette yakın zamanda Uzakdoğu’nun en büyük oyun şirketlerinden Tencent’le yaptıkları anlaşmadan, Hindistan pazarında yapacakları yatırımlara kadar önemli projelerin yolda olduğunu öğrendim. Bir diğer sürprizleri ise yakın zamanda İstiklal Caddesi’nde yer alan Demirören AVM’nin içinde açacakları Espor Arena olacak.
İstanbul’da şampiyon Astralis
Dünyanın en iyi CS:GO takımlarını bir araya getiren BLAST Pro Series’in ikincisi İstanbul’da yapıldı. Yaklaşık 10 bin espor sever Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya gelirken, şampiyon Astralis oldu. Dünyada bizi sürekli gururlandıran takımımız Space Soldiers ise İstanbul’daki organizasyonu dördüncülükle tamamladı. Bu tip organizasyonlar sayesinde espor ekosistemi güçlenerek yoluna devam ediyor.
Kalplerimiz Bahçeşehir SuperMassive’le
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde büyük finali kazanarak ülkemizi Worlds 2018’de temsil etme hakkı kazanan Bahçeşehir SuperMassive, grubunu ikinci sırada tamamlayarak Tayvan temsilcisi G-REX’le eşleşti. Temsilcimize Pazar günkü mücadelelerinde şimdiden başarılar diliyorum.
FIFA 19’un lansmanı yapıldı
Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA19 futbol oyununun lansmanı yapıldı. Multiplayer ve Atölye Oyun’un ev sahipliğinde Atölye Beykoz'da gerçekleştirilen geceye oyun dünyasının fenomenleri, esporcular ile İdris Nebi Taşkan, Bora Cengiz ve Gürbey İleri gibi ünlü isimler de katıldı.
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