Antalya’da derbi heyecanı…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
05.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Antalya’da derbi heyecanı…

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Türkiye'de espora ciddi yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, Zula International Cup için Antalya’daydım.

Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı turnuvanın finalinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanına tanıklık ettim.

Anlık 10 bin kişinin izlediği finali, Antalya’da yaşayan yaklaşık 2 bin espor sever de turnuvanın düzenlendiği otele akın ederek yerinden takip etti. Rakibini 3-1 yenen Galatasaray hem kupanın hem de 35 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Turnuva öncesi InGame Group Kurucu ortakları Genco Alp, Burak Özalan ve Tuncay Büyükoğlu ile yaptığımız sohbette yakın zamanda Uzakdoğu’nun en büyük oyun şirketlerinden Tencent’le yaptıkları anlaşmadan, Hindistan pazarında yapacakları yatırımlara kadar önemli projelerin yolda olduğunu öğrendim. Bir diğer sürprizleri ise yakın zamanda İstiklal Caddesi’nde yer alan Demirören AVM’nin içinde açacakları Espor Arena olacak.

Antalya’da derbi heyecanı…

İstanbul’da şampiyon Astralis

Dünyanın en iyi CS:GO takımlarını bir araya getiren BLAST Pro Series’in ikincisi İstanbul’da yapıldı. Yaklaşık 10 bin espor sever Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya gelirken, şampiyon Astralis oldu. Dünyada bizi sürekli gururlandıran takımımız Space Soldiers ise İstanbul’daki organizasyonu dördüncülükle tamamladı. Bu tip organizasyonlar sayesinde espor ekosistemi güçlenerek yoluna devam ediyor.

Kalplerimiz Bahçeşehir SuperMassive’le

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde büyük finali kazanarak ülkemizi Worlds 2018’de temsil etme hakkı kazanan Bahçeşehir SuperMassive, grubunu ikinci sırada tamamlayarak Tayvan temsilcisi G-REX’le eşleşti. Temsilcimize Pazar günkü mücadelelerinde şimdiden başarılar diliyorum.

FIFA 19’un lansmanı yapıldı

Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA19 futbol oyununun lansmanı yapıldı. Multiplayer ve Atölye Oyun’un ev sahipliğinde Atölye Beykoz'da gerçekleştirilen geceye oyun dünyasının fenomenleri, esporcular ile İdris Nebi Taşkan, Bora Cengiz ve Gürbey İleri gibi ünlü isimler de katıldı.

Antalya’da derbi heyecanı…

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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