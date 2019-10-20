Yol ayrımı derbisi olacak
SEÇİM arefesinde oynanan bir maçtı. Hafta boyunca başkan adaylarına Abdullah Avcı’nın geleceği soruldu. Nezaketen, kendisiyle devam edeceklerini söylediler. Ama hocaların akıbetini saha sonuçları belirler. Kazanma baskısı ve yönetim değişikliği... Yani Avcı’nın başında bir değil iki Demokles Kılıcı var...
Beşiktaş, nadir kazandığı maçlara göre bile dün rakip ceza sahasına daha rahat girdi. İlk devre üç tane önemli pozisyon yakaladı ancak son vuruşu yapamadan bitirdi. Diğer yandan Beşiktaş, topa çok yüksek oranda sahip olsa da bunun karşılığı olabilecek pozisyon sayısına ulaşamadı. Ankaragücü, kaleye çok daha doğrudan gitmeyi tercih etti ancak devre bittiğinde çok net pozisyon ürettikleri söylenemez.
İkinci devre ev sahibi daha fazla geri çekilerek Beşiktaş’ı geniş alanda yakalamayı planladı. Avcı, Lens’in yerine Ljajic’i sahaya sürüp Diaby’yi kanada çekti. Ancak ‘yedeklik cezası’ da Ljajic’in görüntüsünü değiştirmiş değil.
KONTRAYA YATKIN KADRO
10 kişi kalan Ankaragücü karşısında Beşiktaş, en kritik pozisyonları pas ablukasındayken değil, üst üste iki kontrada buldu. Ama Diaby ve Nayır, pozisyonları cömertçe harcayarak Avcı’nın yazgısına çok olumsuz bir etki yaptılar! Gol çıkmasa da mevcut kadronun kontra oyununa daha yatkın olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Topla oynayan ama oyunun karakterini biçimlendiremeyen bir Beşiktaş var sezon başından bu yana. Kazandığı maçlar dahil. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi, bu sezon için bu takım adına çok erken bir yol ayrımı niteliği taşıyacak. Abdullah Avcı takımının ilk derbisine bu matematikle çıkacağını kimse ummazdı.
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