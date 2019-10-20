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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Yol ayrımı derbisi olacak

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

SEÇİM arefesinde oynanan bir maçtı. Hafta boyunca başkan adaylarına Abdullah Avcı’nın geleceği soruldu. Nezaketen, kendisiyle devam edeceklerini söylediler. Ama hocaların akıbetini saha sonuçları belirler. Kazanma baskısı ve yönetim değişikliği... Yani Avcı’nın başında bir değil iki Demokles Kılıcı var...

Beşiktaş, nadir kazandığı maçlara göre bile dün rakip ceza sahasına daha rahat girdi. İlk devre üç tane önemli pozisyon yakaladı ancak son vuruşu yapamadan bitirdi. Diğer yandan Beşiktaş, topa çok yüksek oranda sahip olsa da bunun karşılığı olabilecek pozisyon sayısına ulaşamadı. Ankaragücü, kaleye çok daha doğrudan gitmeyi tercih etti ancak devre bittiğinde çok net pozisyon ürettikleri söylenemez.

İkinci devre ev sahibi daha fazla geri çekilerek Beşiktaş’ı geniş alanda yakalamayı planladı. Avcı, Lens’in yerine Ljajic’i sahaya sürüp Diaby’yi kanada çekti. Ancak ‘yedeklik cezası’ da Ljajic’in görüntüsünü değiştirmiş değil.

KONTRAYA YATKIN KADRO

10 kişi kalan Ankaragücü karşısında Beşiktaş, en kritik pozisyonları pas ablukasındayken değil, üst üste iki kontrada buldu. Ama Diaby ve Nayır, pozisyonları cömertçe harcayarak Avcı’nın yazgısına çok olumsuz bir etki yaptılar! Gol çıkmasa da mevcut kadronun kontra oyununa daha yatkın olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Topla oynayan ama oyunun karakterini biçimlendiremeyen bir Beşiktaş var sezon başından bu yana. Kazandığı maçlar dahil. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi, bu sezon için bu takım adına çok erken bir yol ayrımı niteliği taşıyacak. Abdullah Avcı takımının ilk derbisine bu matematikle çıkacağını kimse ummazdı.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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