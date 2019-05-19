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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Şenol Güneş kendini inkar edince

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

Hücumu seven Güneş, 2 maçta bundan vazgeçti ve 2 hedeften de oldu.

HAKEM yönetimi hariç, Trabzon’da aslında Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk devresinin aynısı oynandı ilk 45’te... Beşiktaş, tek ciddi pozisyonuna ancak 42. dakikada Burak Yılmaz ile girebildi. O dakika kadar Trabzonspor’un tek kale oynadığı bir devre izledik. Atiba-Medel gibi savunmacı orta sahaya rağmen Beşiktaş’ın bir kez daha denediği ‘önce durdur’ yine tutmadı. Sosa-Yusuf-Abdülkadir Ömür’lü ‘ölüm üçgeni’nin kısa pas oyununa dayanan Trabzonspor, Beşiktaş’ın kalesine elini kolunu sallayarak gitti. Siyah beyazlılarsa sadece ‘topu uzaklaştırma’ oyunu oynadı! Hani Burak’ı, bir kez dahi olsun uzun bir topta kaçıramadı. Güneş, G.Saray’a karşı da bu anlayışla sahaya çıkmış, ancak devre biterken yenilen gol, planları bozmuştu. Güneş, memleketindeyse daha şanslıydı, zira Trabzon bir çok fırsatı heba edince soyunma odasına berabere girmeyi başardı. 0-0’lık sonuç Güneş’in taktiğinin başarısından değil, Trabzon forvetlerinin bahtsızlığındandı. Ve Karius’un da hakkını yememek lazım. Alman, sezon ikinci devresinde kendini bulabildi.

Güneş, ligin ikinci devresinde 16 maçta 40 gol atan takımını iki haftadır neden en güçlü silahı olan hücum marifetinden mahrum ederek oyuna başlıyor, anlamış değilim... Burak geldikten sonra bu takımın yediğine değil, sadece attığına bakması gerekiyor çünkü. İkinci devreye Adriano-Kagawa ve Medel-Necip değişiklikleriyle girdi Güneş... Ve Beşiktaş, topa ortak olmaya başladı. Ne var ki 53’te geriye düştü. Novak’ın golünde Beşiktaş savunmasını ayıpladım. Mirin, Abdülkadir Ömür’e müdahale etmek yerine yanında koşarken, diğerleri de Novak’a idmanda bile olanak bulamayacağı bir kafa vuruşu şansı verdi!

Taraftarının da coşkulu desteğini arkasına alan Trabzonspor, büyük bir iştahla saldırmaya devam etti ve Karius yine 2 mutlak topu çıkardı; dakikalar 60’ı gösterirken... Ve bu dakikadan sonra Trabzon, biraz daha geriye yaslanıp kontrayı kollamaya başladı.

F.BAHÇE DEĞiL, TRABZON

FENErBAHÇE sezona ‘değişim’ sloganıyla girdi. Volkan Demirel’i de değişime direnç diyerek kadro dışı bıraktı ama sonra caydı. Trabzonspor ise kaleci onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’a neşteri bir kez vurdu ve bir daha caymadı. Ve en kötü günde bile Ünal Karaman’dan caymadı. Takım bazında gerçek değişimi Trabzonspor yaptı.

ZOR GÜNLERE MERHABA!

TRABZON fren yapınca Beşiktaş da istemeye istemeye beraberlik golünü attı. Ama skorun aldatıcı olduğu biraz sonra ortaya çıkacaktı. Bordo mavililer, “İstediğim an golü atarım” deyip, yeniden hızlanınca, 4 dakika sonra tekrar öne geçti. Beşiktaş aslında maçı ilk yarıda kaybetti. G.Saray derbisine şampiyonluk için çıkan Beşiktaş, değil şampiyonluk, 3.’lüğü bile kaybetmekle yüz yüze kaldı. Bunun da temel nedeni G.Saray ve Trabzon maçlarındaki taktiksel değişimdi. Meteliğe kurşun sıkan kulüp için ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi ihtimali kovalamak çok önemliydi. Ama Güneş, yoktan var ettiği zirve şansını iki büyük maçta, kendi felsefesine ters düşerek, yok etti. Kadrosunda büyük değişim olacak Beşiktaş’ı gelecek sezon için akıllı hamlelere büyük ihtiyacı olacak. Zira para yok. Esasen bu daha iyi... En iyi örneği de Trabzon’dur. ‘Yok sezonu’nda geleceğin takımını inşa ettiler.

Maçın adamı: Sosa.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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