Şampiyon olun ve dağılın

Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne odaklanmakta güçlük çekiyor. Bunun nedenlerinden biri iki yıl üst üste oynanan Şampiyonlar Ligi. Avrupa Ligi’ne ancak gruptan çıktıktan sonra ısınır Güneş ve ekibi. Siyah beyazlılar madem Devler Ligi’ni çok sevdi, o halde sezon sonuna kadar bir ‘çıkar anlaşması’ yapacak! Kimler? Başkan, hoca ve futbolcular. Beşiktaş’ta geçen sezon F.Bahçe ile oynanan kupa maçından bu yana bir kimya bozulması var.



1) Yönetim, ‘çantada’ görülen şampiyonluğun kaçırıldığı inancında olduğu için, Güneş ile duygusal kırılma yaşadı.

2) Güneş ile oyuncuları arasında da bir elektrik sorunu var.



Her şeye rağmen kadro potansiyeline baktığımızda Beşiktaş, G.Saray’ın da F.Bahçe’nin de önünde. Başakşehir’in de Abdullah Avcı’nın da eski havasında olmadığını düşünüyorum.





Hal böyle olunca, yönetim-teknik heyet-futbolculardan oluşan üç sac ayağı, mayıs sonuna kadar kazanmak üzerinde anlaşıp, problemleri sümen altı ederse, bu sezonu şampiyon bitirebilir. Yani herkes ‘elindeki silahı’ usulca yere bırakacak. Sezon sonu mu? Şampiyon olup, dağılacak! Zira Beşiktaş’ın da ‘Yeniden’ deme vakti geldi. Hem yıpranan ilişkiler, hem takımın yaş ortalaması da bunu mecbur kılıyor.

Konya’da 10 kişiyle verilen tepki, birlikteliğin tekrar sağlanabileceğinin işaretlerini verdi. Sahada ilk defa birbirine el kol hareketi yapmadan maçı tamamlayan bir Beşiktaş vardı. Fikret Orman’ın VAR için yaptığı toplantı da haftalardır bu konuda yalnız kalan Güneş’e bir omuz verme olarak okunabilir. Ama yönetimin vereceği en büyük destek, ödemeleri aksatmamaya çalışmak olacaktır. Zira günümüz futbolunun en büyük motivasyon kaynağı ‘ödemeler dengesi’dir!

ÇIK KONUŞ ARDA TURAN, ALİ KOÇ GİBİ!



ARDA Turan’a dair söyleyecek yeni bir şeyim yok. Metin Oktay çizgisine evrilebilecek bir öyküden hızla Tanju Çolak hattında yürümeye başlayan bir öyküyü dönüştü Arda’nınki. İnsan içindekileri dökemediğinde şişer ya, Arda’nın kendini kaybedişlerinde de böyle bir durum var. Muhtemelen doğru zamanı bekliyor ama o zaman gelene kadar ortada ‘Arda Turan’ kalır mı, bilemiyorum. Düşünün, “Al silahı beni vur” diyecek noktaya geldi. Barcelona’dan ayrılmak kadar, milli takımda yaşadıkları da dengesini bozdu. Çık Ali Koç gibi açıkça konuş Arda!

ZELJKO OBRADOVIC’IN MUHTEŞEM SORUSUNA İMZA....



BeINSports’tan İsmail Şenol, Zeljko Obradovic’e “Obradovic’in bir soru hakkı olsaydı kime, ne sorardı” dedi. İşte Obra’nın muhteşem yanıtı: “Silahları yaratan kimse, ona sorardım. Neden? İkincisi, tüm politikacılara olurdu. Hepsinin ağzında demokrasi, insanlar ve fakirler için yapmak istedikleri var. Şu anda dünyanın en zengin kesimiyle, yiyecek yemek bulamayan insanlar arasında inanılmaz bir gelir farkı var. Dünyadaki adalet bu mu? İstediğimiz demokrasi bu mu? 2018’deyiz. Dünya çıldırmış. Bana sorarsan, dünyada adalet yok. Bu nereden geliyor, kim yarattı? Bambaşka hikâye.” İmza...





KARTALLAR PARAŞÜTLE UÇUŞA GEÇTİLER!



Göztepe hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta futbolcular dün paraşütler takarak, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına dün de devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisler’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan 12 futbolcu yer almadı.Siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman yaptı.

Futbolcular paraşütler kullanarak kuvvete dayalı çalışma yaptı. İdman pas çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Adriano da takımla çalışmalara katıldı.