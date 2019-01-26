Önümüzdeki sezona bakacağız!
Kenan Başaran yazdı.
Beşiktaş, Erzurumspor maçına hafta boyunca “Burak Yılmaz protesto edilecek mi?” sorusunun gölgesinde hazırlandı. Siyah beyazlı taraftar “Önce Beşiktaş” diyerek, sessizliği seçti.
Medel-Mirin ikilisini beklerken Güneş’in tercihi Necip-Mirin oldu. Mirin tek başına da çıksa önemli değildi zira Erzurum, ilk 45’i ailecek savunmada geçirip Rashad ve Sunu’nun kontra çıkışlarına bel bağladı.
Beşiktaş, kalabalık Erzurum bölgesinde hareketli görünse de organize ikili, üçlü oyunlar yapamadı. Burak ve Quaresma’nın iki şutu gole en yakın olduğu anlardı. Bu tür alan bırakmayan takımlara karşı duran toplar altın değerinde olur ama siyah beyazlılar köşe vuruşlarını da çok verimsiz kullandı.
Quaresma sanırım ilk defa bir tam devreyi sol kanatta bu kadar vakit geçirdi. Güneş, dün ondan bir Babel olmasını istedi ama olmadı. Nitekim 55’ten sonra tekrar sağa geçti.
Erzurum, 2. devre hücuma daha cüretkar çıktı ki 56’da Rashad ve 57’de Sunu, golü kokladı.
Lens-Caner değişikliği beklerken Güneş, Burak’ı çıkardı.
Caner’in girişi hareketlilik ama aynı zamanda anlamsız bir telaş da yükledi Beşiktaş’ın oyununa. Şansızlıkların adresi Dorukhan’ın kendi kalesine attığı gol, Beşiktaş’ı çıkmaz sokağa itti. Erzurum, ikinci golü de bulacak fırsatlar yakaladı. Ve o sokaktan yine Dorukhan çıkarmaya çalıştı beraberlik golüyle. Fakat yetmedi. Şampiyonluk kaçtı mı? Dün kaçmadı, çok daha önce kaçtı. Akhisar’da kazanırken de şampiyonluk iddiası ortaya koyan bir oyun yoktu.
Beşiktaş, ara transferde boşuna oyuncu almasına gerek kalmadı. Kalan günlerde mümkün mertebe futbol miadı dolan isimlere teşekkür etmek... Bu tablo, sadece sahadaki oyunculara fatura edilemez. Bu sezon ne yönetim ne de teknik heyet birbiriyle iyi bir işbirliği yaptı.
Geçen sezon bu zamanlar Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçını bekleyen Beşiktaş, şimdi hedefsiz, sezon sonunun bir an önce gelmesini bekleyecek. Beşiktaş namına artık önümüzdeki sezona bakacağız!
BİR YANDA BURAK BİR YANDA Q7
Burak Yılmaz, dün kulağı hep tribünde oynamak zorunda kaldı. Alkışlara karışan yuhalamalar altında kendini oyuna vermeye çalıştı. Her düştüğünde, yanlış anlaşılma tedirginliği tribünden dahi okunabiliyordu. Ve Quaresma... Dün Beşiktaş’taki son maçıysa şayet, trajik bir son oldu. Gördüğü kırmızı kartın da tesiriyle sahayı yuhalanarak terk etti.
MAÇIN ADAMI:
Egemen Korkmaz
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