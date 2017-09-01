Neymar’ın rekorunu kır Mor

Danimarka kulübü Nordsjaelland’ın bedelsiz keşfettiği Emre Mor, geçen yıl Türk Milli Takımı kampındayken Borussia Dortmund’a gitti. Almanlara maliyeti 16 milyon Euro oldu. Ve yine bir Türkiye Milli Takımı kampındayken 13 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya gitti. Kendisine ödenen paralar hariç, bu 29 milyon Euro’luk ekonomi sadece 2 bin 49 dakikalık bir futbolla gerçekleşti. Milli maçlarla beraber, yaklaşık 23 resmi maça tekabül ediyor. Genç adam bu 2 bin 49 dakikada 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Bu rakamlara göre Emre Mor, haddinden fazla gürültü çıkarmış. Peki neden?



1-) Çalım sayısı

Özellikle milli maçlardan sonra sadece ona özel bir istatistik kullanıldı: ‘Emre Mor kaç kez adam geçti?’

Zaten videolarına da bakarsanız hep attığı sıra dışı çalımları görürsünüz. Bir anda süratleniyor, ani dönüşler yapıyor ve tribünleri ayağa kaldıran çalımları atıyor. Ya sonra? Sonrası şu: ‘Sonuçlanamayan Emre Mor çalımları.’



2-) Menajer reklamı

Emre Mor ile birlikte menajeri de şöhret oldu. Özel uçağa binerken/inerken çekilen bir fotoğrafla oluşturulmuş profil! Yeşilçam filmlerinde İstanbul’a gelen başrol oyuncusunun ‘Ulen İstanbul’ pozunun modern versiyonu. Şu geride kalan yaz transfer döneminde izlediği yoldan çok daha önce kendisinin ‘doğru menajer’ olmadığı fikri oluşmuştu bende. ‘Meşhur menajer’ Raiola, kendisiyle çalışmak isteyen genç Zlatan Ibrahimovic’i başlangıçta kabul etmez ve, “Sen önce benim istediğim seviyeye gel. Çok çalış ve kendini geliştir” diyor. Bir yanda bu kafa diğer yanda “Şu ara parayı vurduk, vurduk” kafası...

FENERBAHÇE’YE GELSEYDİ...

Geçen sezon bu zamanlar Emre Mor’un Dortmund’a giderek ne kadar doğru tercihte bulunduğunu konuşuyorduk. Şimdiyse, “Celta Vigo çok doğru tercih. La Liga tam ona göre” diyoruz!

Yaz boyu adı Fenerbahçe de ile anıldı. Inter’in ise kapısından döndü.

Fenerbahçe’ye gelseydi, “Yazık oldu, buralarda bize benzeyecek” diyecektik.

Inter’e gitseydi, “Sert İtalyan futbolu onu olgunlaştırıp, güçlendirecek” derdik.

Yani her zamanki gibi duruma göre şerbet verecektik.

MESSI VE RONALDO’NUN FARKI

Emre Mor, Celta Vigo ile öyküsüne yeniden başlayacak. Bir nevi ‘kırılma anı’ olacak Celta. Takımın bir parçası olmayı becerebilirse, büyük futbolcu olma yoluna girecek.



Messi ve Ronaldo neden çok büyük? Çok iyi çalımcı ve gol attıkları için mi? Hayır, bunlar sonuç. Onlar öncelikle çok iyi birer takım oyuncusu. Gol atmak veya attırmak için doğru zamanda ve doğru yerde olmak lazım. Bu da ‘diğerleri’ ile büyük bir uyumu gerektirir. Topu sevmek kadar, paylaşmayı da bilmek lazım. En güzel çalım, sonunda topun şuta veya pasa dönüştüğü çalımdır. Yani güzel kardeşim, ‘gereksiz çalımlar’dan mümkün mertebe kaçın.

Üç adam geçip topu kaybetmektense bir adam geçip topu arkadaşına ver, yeter. Bunun seni daha da büyüteceğini göreceksin.

Ve yine mümkünse bizim buralarla çok haşır neşir olma. Gel milli maçını oyna ve git. 2 bin 49 dakika, 3 gol ve 7 asistle 29 milyon Euro harcatmanın kıymetini bil, nasip olmaz herkese! Ama daha fazla da gitmez.

Bu sayıların yükseldiğini düşün. Ben düşününce şunu görüyorum: PSG geliyor bir gün ve elinde Neymar’ın rekorunu kıran bir teklif var!

EMRE MOR NE YAPTI?

Takım Maç Gol Asist Dakika

B.Dortmund 19 1 3 694

Nordsjaelland 13 2 2 973

Milli Takım 7 - 2 382