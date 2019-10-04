Beşiktaş'tan 'Yan Paslar' izlediniz!

Kazanma kültürünü kaybeden Beşiktaş, her 90 dakikaya ‘çıkış maçı’ olarak çıkıyor, bu da işler ters giderken ekstra bir baskı oluşturuyor. Baskı, risk almayı azaltıyor. Risk alamayınca da rakip kaleye yeterince ‘dikine paslı hücum’ edemiyor. Burak’ın yanı sıra N’Koudou ve Diaby de son dakika kadrodan çıkartıldı. Güven de sakatlanıp ilk devre çıktı. Maç öncesi planlar haliyle sekteye uğramıştır ama sahaya yansıması hiç de kötü değildi. Caner mecburen sol açık oynadı; bundan önceki maçlarda içe kat eden sol bekin aksine. Wolverhampton’un maçı çok önemsemediği söylense de bu sezon en çok süre alan oyuncular sahadaydı. Bu Beşiktaş için doğru bir test için iyiydi esasen. İlk devre Avcı döneminin en bütünlüklü devresiydi.

LJAJIC SAZI ELE ALMALI

Douglas’ın bireysek hataları hariç savunmada göze batan bir durum olmadı. Rakibe çok fazla geniş alanda yakalanılmadı. Top daha iyi dolaştırıldı. Bunlar takımın iyi taraflarıydı. Ama temel sorun devam etti ilk devre. Üçüncü bölgede final pası sıkıntısı aşılamadı. Savunma arkasına ince toplar atılamadı. Haliyle biz yine ağırlıkla ‘Beşiktaş’tan yan paslar’ izledik! Problemin izini sürünce karşımıza Ljajic çıkıyor. Üçüncü bölgede sazı eline alması gereken kişi o... Topu daha çok yönetmeli. İkinci devreye Avcı’nın Douglas-Gönül değişikliğiyle çıkacağını düşünüyordum ama öyle olmadı.

EN DERLİ TOPLU MAÇ AMA

İngiliz ekibi bu bölümde hücumlara daha kalabalık çıkarken duran toplarda da etkili olmaya çalıştılar. Wolves’ın daha açık oynamasına rağmen Beşiktaş, ceza sahasına derin toplar atamadı. Tehlike tonu taşıyan ataklar uzun kenar toplardı daha çok. Beşiktaş’ta forvete giden damarlar yok. Toplam 5 şut, kaleyi bulanların sayısı ise 2! Her şeye karşın, son dakika gelen yenilgiye karşın Avcı döneminin en derli toplu takımını izledik. Dün o yerden yere vurduğum Lens, N’Koudou ve Diaby’den daha işe yarar göründü.

Abdullah Avcı yapayalnız kaldı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta bir oyun kültürü oluşturmaya geldiğini söyledi. Türkiye futbolunun en büyük ihtiyacıdır bu. Ama bu sadece saha içi uğraşıyla mümkün değil. Bu kültürü destekleyecek bir yönetim ve ona inanan bir tribün lazım. Avcı’yı getiren başkan gitti. Üçlü saç ayağının biri yok yani. Tribün ise dün dolmasa da yüksek bir coşkuyla takımı destekledi. Ama son dakika golü sonrası protestoyla onlar da Avcı’yı terk etti.