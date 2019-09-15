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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Avcı kulübede miydi?

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr

YENİ oyun düzenini oturtamamış, golsüz devam eden maçta veya geriye düştüğünde pozisyon dahi üretmekte zorlanan Beşiktaş iç in Gaziantep’te olabilecek en kötü senaryo yaşandı. 6. dakikada hem 10 kişi kaldı, hem de penaltıdan 1-0 geriye düştü. Artık mucizler lazımdı. Ve mucize gerçekleşti: Beşiktaş, 6-0 geride kapatabileceği devreyi 1-0 kapattı. Futbol ilahları siyah beyaz giyinmiş olmalıydı! Bu arada Vida kararı doğru olan Meler’in Dirar’ı da atması lazımdı.

Gazişehir, sanki 11 kişiymiş gibi topu vermeyen ve yeni sistemin gereği olarak pasla çıkmaya çalışan Beşiktaş karşısında rüyasında göremeyeceği derin boşluklar buldu. 2 top direkten döndü, 3 net pozisyonda da mutlak goller kaçtı.

Vida atılınca Avcı, Elneny’yi savunmaya çekti. 4-4-1’in son adamı Güven, etkisiz futboluyla takımı 9 kişi gösterdi. Avcı’nın devreyi beklemeden onu çıkartıp orta alanı güçlendirmesi lazımdı. ‘4-5-0’ ile Gazişehir’e daha az şans verirdi.

Avcı, ikinci devreye de Güven ile başladı. Demek ki saha kenarından oyun başka görünüyor. Ama şurası muhakkak ki hocalar değişse de oyuncular değişse de Beşiktaşlı futbolcuların taç atışlarındaki davranışları değişmiyor! Sanki top denize düşmüş gibi ağır davranıyor, çoraplarını falan düzeltiyorlar.

2 TAÇ, 2 GOL VE 1 KIRMIZI

Birici gol de taç hatalı kullanıldı, ikincisi taç atışından başlayan pozisyonla oluştu. Bir de kırmızıya neden oldu.

Avcı’nın 66’daki Atiba-Boyd hamlesi gecikmiş hamlelerdi. Hele ki Atiba... Avcı, rakibe ve oyuna göre sistemde revizyonlar yapacağını söylemişti. Dün koşullar bunu şart koşsa da ortaya stratejik bir akıl koyduğu söylenemez. İlk devre takımının düştüğü perişan hale rağmen ikinci devreye değişim yapmadan başlaması anlaşılır değildi.

Beşiktaş, 10 kişi kaldığı için yenilebilir ama bu kadar sefil hallere düşemez. Bu takımın mazisinde Kadıköy’de kalecisiz Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği yazıyor. Oysa dün köksüz; ilk kez Süper Lig görmüş bir takıma karşı 10 kişi kaldı ve tarihi bir hezimetten kurtuldu. Çünkü Avcı’nın B planı yoktu. Oysa değil A, B planı, C ve D planlarına da sahip olmalı Beşiktaş’ı başarıya taşımak istiyorsa...

Ben 3-0’dan sonra atılan iki gole bakmıyorum. Ben, 80 dakika boyunca gözümü her açtığımda Beşiktaş kalesinde gördüğüm pozisyonlara bakıyorum. Dün asıl eksiklik sahada değil, kulübedeydi. Zira ben orada gerçek manada Avcı’yı göremedim...

TAÇ DEYİP GEÇMEYİN SAYIN CENGİZ!

Mustafa Cengiz, Beşiktaş’ın geçen sezonki derbideki taç hatasını dillendirmesini küçümsüyor. Bakın dün Gazişehir’in hatalı taç atışı sonrası Vida atıldı ve Beşiktaş penaltıdan golü yedi. Ve maçın tüm senaryosu değişti. Atış tekrarlansa belki aynı sonuç oluşmayabilirdi. Taçların da ‘kelebek etkisi’ vardır.

Kenan BAŞARAN
Kenan BAŞARAN
kenan.basaran@hurriyet.com.tr
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