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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.10.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Terim ve ekibine 1 puan tesellisi

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
Terim ve ekibine 1 puan tesellisi

İLK 45 dakika Galatasaray açısından ‘zorluklardan zorluk beğen’ şeklinde gelişti. 40 dakika içinde ilk 11’de sahaya çıkan 3 oyuncunun sakatlanmasını ve değişiklik yapma kartını kaybetmeyi şanssızlık olarak da değerlendirebilirsiniz, teknik ekibin attığı zarın tutmaması olarak da…

İç sahadaki bildik baskısını kurmakta zorlanan, yorgunluğu her halinden belli olan sarı kırmızılı ekip, iştahlı rakibi karşısında oyuna hükmedemedi. Enerjisi yüksek Bursaspor sahanın her noktasında kora kor mücadele ederek kolay lokma olmadığını gösterdi, sağlam durdu, diş gösterdi…

Galatasaray da orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini, ileri uçta “belalı santrfor” yoksulluğunu bir kez daha iliklerine kadar hissetti. Ne diyeceksin işte; kader değil, transfer politikası utansın…

Galatasaray ikinci yarıya çok alışık olduğumuz ‘kendisinin bile inanmadığı’ nafile ataklarla ve bir mucize arayışıyla başladı. Malumunuzdur; mucizeler kendi kendine gerçekleşmiyor… Birilerinin mucizelere inanması, risk alması, inisiyatif kullanması, sağlam karakterini ortaya koyması şarttır. Sahasında geriye düşmüşken, pek de umut ışığı vermezken mucize Belhanda’nın pasıyla, Eren’in kafa vuruşuyla gerçekleşiverdi.

Galatasaray’ın durgunluğundan/yorgunluğundan dakikalar ilerledikçe heves kotarmış olan Bursaspor, gardını bir anlığına düşürmüş olmanın bedelini kalesinde golü görerek ve uyuyan devi uyandırarak ödemiş oldu… Bu ‘izaha muhtaç’ yorgunluk ve durgunluktan 1 puan kurtarmış olmak Terim’in ekibi için tek tesellidir.

Aldırma sakın, devam Ozan

OZAN Kabak sadece Galatasaray’ın değil, memleket futbolunun da bu sezondaki en önemli kazanımlarından. Galatasaray’da dün akşam oyunun içinde kalan ve işini hakkıyla yapmaya çalışan nadir oyuncuların başında o geliyordu. Dikkati, pozisyon sezgisi, zamanlaması, eforu ‘yaşına ve tecrübesine göre’ mükemmele yakın sayılır.

Elbette daha da gelişecektir. Arkadaşının hatasına yama yapmaya çalışırken yol açtığı penaltı moralini bozsun istemem. Yolu doğru, böyle sağlam yürümeye devam etsin yeter.

Sakatlıklar kader midir?

İlk 40 dakikada 3 sakatlık yaşanmasını normal kabul etmek, milli maçları vb bahane etmek biraz kolaycılık olur. İşini doğru/hakkıyla yapmayan birileri olmalı. Maçı tamamlayamayacak gözüyle bakılan Belhanda 90 dakikayı tamamlarken Serdar, Feghouli ve Fernando’nun dağılışını herhalde birileri raporlayacak, birileri de değerlendirecektir. ‘Sakatlık kaderdir’ denmeyecek bir çağındayız futbolun, yanılmıyorum değil mi?

Kanat ATKAYA
Kanat ATKAYA
katkaya@hurriyet.com.tr
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