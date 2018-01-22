İki kaleci ve Burak

Zaman zaman diğer oyuncular da bundan yararlanır ama kümede kalma mücadelesi yapan takımın kaptanıysanız ve 34 yaşın tecrübesine sahipseniz kontrollü olmak ve meslek sorumluluğuyla oynamak zorundasınız. 18. dakikada Ali Turan, Abdülkadir’e yaptığı hareketle kırmızı kart görmese dün Konyaspor kazanırdı. Eğer Trabzon kalecisi Onur, Ömer Ali’nin iki ve Vedat’ın bir olmak üzere üç mutlak golü önlemese Konya zaten kazanmıştı.

Aynı kaleci Onur, Orkan’ın 90+4’teki frikiğinde topu kendi kalesine tokatlamasa maçı Trabzon kazanırdı. Konya kaleci Serkan, Ömer Ali ve takım ruhuyla oynarken Trabzon’da Abdülkadir dışında, “Kazanmalıyız” diyen kimse yoktu. Son iki lig maçında 4 puan kaybeden Trabzon’un bu arzusuz oyuncu kadrosuyla şampiyonluk yarışında olması mümkün değil. Neredeyse 80 dakika 10 kişi oynayan Konya’ya karşı gol yemeden kendine gelemiyorsan orta alanda pas oyununda zorlanıyor ve savunma göbeğinde sürekli açıklar veriyorsan bu yarışta olamazsın.

Konyaspor yenilmemek için mükemmel bir direnç gösterdi. Takıma Mehmet Özdilek’in eli değmiş. Penaltı kararı doğru. İkinci Trabzonspor golünde Burak Yılmaz çıkışta ofsayt. Trabzon’un zor günler bekliyor...