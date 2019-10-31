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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Forma umudunu kesenler!

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

İlker Yasin yazdı.

Geçen yıl 1. Lig takımı Ümraniyespor’a elenen F.Bahçe dün, 2. Lig’den Tarsus İdman Yurdu karşısında “Yine olur mu?” korkusundan uzaktı. Ersun Yanal ilk 11’i, her an görev verebileceği 3-4 oyuncu dışında tümüyle yedeklerden oluşturmuştu. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in “Yabancı sayısında kademeli azaltmaya gidilecek” dediği günün akşamında F.Bahçe bu yıl ilk kez bir maça iki yabancıyla (Zajc ve Isla) başladı. Tarsus İY ise haliyle, Türk oyunculardan kuruluydu. Kuşku yok ki F.Bahçe’nin oyunu yönlendirecek ve skoru belirleyecek klas isimleri var. Solda lokomotif misali gidip gelen Isla, sağda eski formundan uzak olmasına rağmen 1 gol, 1 asistle oynayan Deniz Türüç gibi... Yerli-yabancı fark etmez, takım oyunu, disiplin, inanç futbol için değerli efektler... F.Bahçe’de kendini gösterip forma kapmaya can atan Isla ikinci yarıda biraz Tolga ve Deniz dışında kimseyi göremedik. Ergün Penbe’nin takımı yetenekleri ölçüsünde zaman zaman önde basarak F.Bahçe’yi çıkışlarında bozmak ve açık alan yakalamak istedi. İlk yarıyı Sadık ve Deniz’in golleriyle 2-0 önde kapayan F.Bahçe gibi çok pas yapan bir takımın dün akşam kalecisinden başlayarak defans ve orta saha oyuncularıyla devam ederek kendi yarı sahasında basit top kaybetmesi Yanal için aslında derin derin düşünmesi gereken bir konu. İkinci yarıya Isla’nın yerine Jailson’la başlayan F.Bahçe kaleci Altay’ın baş rolde, Rami’nin de yardımcı oyuncu rolüyle yaptığı hatada, Çağrı’nın vuruşunda gol yedi. 70. dakikada Tolgay ikinci yarıdaki performansını bir golle süsleyerek skoru 3-1’e getirdi. Uzun lig maratonu ve kupa maçları bu yedeklerle ne kadar desteklenir, bence yeterli değiller. İlk yarı daha derli toplu ikinci yarı sıradan bir F.Bahçe oyunu vardı. F.Bahçeli futbolcular forma umudunu kaybetmemeli. Bu kadar donuk, heyecansız ve formaya uzak korkusu yaşamamalı.

ALTAY, RAMI VE MEVLÜT

Kaleci Altay’ın özgüvenini takdir edelim ama yaptığı hatanın sonrasında yiyeceği bir golün telafisi olmadığı gibi, alacağı riskin sonunda takıma kazandıracağı bir golün galibiyet için garantisi yok. Bir an önce kendini toparlamalı. Kale sahasındaki duruşunun ve kurtarışlarının ceza sahası çizgisinde oynamasında daha değerli olduğunu bilmeli. Rami tapon futbolcular ülkesine son gelenlerden. Bu kilosu, kondisyonu ve ağırlığıyla F.Bahçe kadrosunda yer bulması imkansız. Verilen paraya tam anlamıyla yazık oldu. Ve aynı şekilde Mevlüt Erdinç... Fizik, motivasyon, maç eksikliği ve azalan patlama gücüyle F.Bahçe’de forma bulması çok zor. Ersun Yanal uzun maratonda yedeklerini de ilk 11 oyuncuları gibi yüksek konsantrasyon, formayı kapma hırsı ve F.Bahçe’de oynama heyecanının şevkiyle donatmalı. Yoksa maratonu az sayıda futbolcuyla götürecek ya da ocakta yeni transferler yapacak.

İlker YASİN
İlker YASİN
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