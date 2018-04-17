Rahatlık ve rehavet
40 puana ulaşmasının ardından iddiasız kalan Adanaspor, Boluspor'a karşı üzerinde baskı olmadan sahaya çıktı.
Stres dolu haftalardan sonra sahada rahat olmak oyuncuların istediklerini sahada icra etmesine daha fazla olanak sağladı şüphesiz. Önce Bahattin'in sol çaprazdan attığı "Ronaldovari" gol, hemen ardından sol bek Gökhan Süzen'in sağ açıktan Magaye'ye yaptığı harika asist galibiyetin kapısını ardına kadar aralamıştı. Ancak nihayet rahat bir maç izleyeceğini düşünen Adanaspor taraftarı büyük bir şok yaşayacaktı.
Sahada üzerinde baskı olmadan oynayan futbolcular, skorun 2-0 olmasının da etkisi ile konsantrasyon kaybı yaşamaya başladı. Yenen ilk golde klasik savunma zaafı bir kez daha ortaya çıkarken, kaleci Irfan'ın kötü gününde olması, basit bir beraberlik golüne sebebiyet verdi.
Son dakikalarda ise maçın hakemi Hakan Ceylan girdi devreye. Adanaspor'un Ümraniye deplasmanında da görev alan hakem, o maçta son dakikalarda Uche'nin yere indirilmesinde penaltıya sebebiyet verecek bir durum görmemiş ve Adanaspor'un üst sıralardan düşüşünü hızlandıran bir puan kaybına neden olmuştu. Bu maçta ise, neredeyse aynı dakikada, Diniz'in bariz bir şekilde topa dokunmasına rağmen tereddütsüz bir şekilde beyaz noktaya gitti.
Evet belki Adanaspor'un ligde bir amacı yok. Ancak kalan maçlarda daha adaletli olunması ve hiçbir takımın galibiyetinin töhmet altında olmaması en büyük temennimiz.
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