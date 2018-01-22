Adanaspor Vasatı Aşamadı

Yaşanan hayal kırıklığını kelimelerle ifade edebilmek çok zor. Daha önce de yazmıştım, yapılan transferler Adanaspor'un esas sorunu olduğu bölgeleri kapsamıyordu. Zaten devre arasında takıma katılan oyunculardan sadece Roni'nin ilk on birde başlaması da transferlerin ne kadar isabetli(!) olduğunu gösteriyor. Beş transferden ikisi kadroda bile yoktu...

Hani deniyor ya Adanaspor'un transfer yasağı yok diye... Adanaspor uzun yıllardır transfer yasağı altındaymış gibi hareket ediyor zaten. Kalite değil maliyet düşünüldüğü için, şu an ilk iki treni kaçtı belki de.

Biraz da saha içine gelelim. Her ne olursa olsun, bireysel olarak kıyaslama yapınca, rakip Denizlispor'un oyuncularından daha üstün bir görünümdeydi turuncu-beyazlılar. Ama gelin görün ki son üç maçta sadece bir gol atabilen Denizlispor, tam üç gol buldu. Üst ligi hedefleyen bir takımın savunmasının bu kadar kırılgan olması kabul edilemez.

Baskı kurmaya ve pozisyon üretmeye çalışılan dönemlerde yapılan basit pas hataları maçın kaybedilmesinin en büyük sebebiydi. Ve direkt rakibin ayağına nişanlanan bu toplar, rakibin yaptığı baskının bir sonucu değil, tamamen bireysel hatalardan kaynaklıydı.

Baskı kurulduğunda ise bir türlü şutu bulmayı başaramadı Adanaspor. Bahattin yerine Magaye tercih edildiği sürece ataklar cılız kalmaya devam edecek. Ayrıca Bahattin'in ilk on birde şans bulması için daha ne yapması gerekiyor, anlayabilmiş değilim. Hava toplarında iyi, sert ve düzgün şutlar çıkarabiliyor, savunma arkasına yaptığı koşularla takımının pozisyon üretmesine yardımcı oluyor ve az süre almasına rağmen gol atmayı başarıyor. Maçın başından itibaren sahada olsaydı belki farklı şeyler konuşuyorduk.

Önümüzde iki zorlu maç var. Denizlispor karşısında vasatı aşamayan oyuncuların acilen toparlanması gerekiyor. Giresunspor ve Ümraniyespor karşısında alınabilecek muhtemel kötü sonuçlar çok şey kaybettirebilir.