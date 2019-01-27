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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Unutturamaz seni hiçbir şey

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

GÜZEL bir şarkının sözlerinde şunlar yazar: Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben, her yerde sen, her şeyde sen, bilmemki nasıl söylesem...

Galatasaray’ın taraftarından teknik ekibine, basınından camiasına herkesin beklentisini özetleyen bu şarkı olsa gerek. Forvet oyuncusu ihtiyacı ve beklentisi o kadar tavan yaptı ki, artık durumu caps’ler, videolar, şarkılarla anlatır hale geldi insanlar. Galatasaray taraftarı artık forvetten başka bişey düşünemez durumda. Çünkü, iyi bir forvet almanın ve almamanın sonuçları gece ve gündüz gibi net ortada. Transferin son gününe kadar beklemenin mantığını geçen haftaya kadar anlarım. Fiyat düşmesini beklemek, ilk maçı içerde oynamak ve zayıf rakiple oynamak geçerli sebeplerdi. Fakat, içeride son 2 lig maçında gol atamayan ve kazanamayan Göztepe deplasmanı bile olsa forvetsiz çıkmak plansızlık ve beceri sorunu var anlamını çıkartır. Kaldı ki, Galatasaray’ın forvet ihtiyacı Gomis’in gittiği günlerden beri var. Son anda ortaya çıkan yada 1-2 aylık mevzu değil. Ayrıca iyi fiyatlara oyuncu satarak gelir elde edilmiş. Bütün bunlara rağmen, bırakın transferin son günlerini, forvetler kampın ilk günlerinde takımla çalışıyor olmalıydı. Galatasaray’ın forvet ihtiyacı, oyuncu satılmasından ve transferin ucuza yapılmasından çok daha öncelikliydi.

ÜRETKENLİK ZAYIFTI

Göztepe karşısında oynanan oyun, yağmurun etkisi de olsa, ligin ilk yarısındaki gibi dengesiz, git geli fazla, üretkenliğin zayıf olmasındandı. Maçın hikayesi; yağmur, mücadele, orta sahada savaş ve kalecilerdi. İlk yarıda sahaya alışamama ve zeminin yaptırdığı hatalar öne çıktı. İkinci yarı bambaşkaydı. Kaçırılan penaltı, direkten dönen toplar, pozisyonlar. İşin açıkcası Galatasaray ve yönetim için şanslı bir akşamdı. Alınması gereken mesaj net. Bu takım forvetsiz şampiyonluk yarışında olamaz. Göztepe deplasmanında kazanmak, beraberliğin bile ciddi sonuçlarının olacağı bir dönemde çok değerli. Ama bu kadro ile devam edip eksikleri tamamlamamak her şeyi çöpe atacaktır.

BATANLAR ÇIKANLAR

A.GÜCÜ karşısında şov yapan Feghouli ve Mariano etkisizken, Ndiaye ve Selçuk ağır orta sahada kaybolmuşken, Maicon ağır kalıp hata yaparken, Onyekuru suyun üzerinde bale yaptı, Fernando çamur içinde pırlanta gibi parladı, Marcao zamanlaması ve kritik müdahaleleri ile güven verdi.

Maçın adamı: Onyekuru.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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