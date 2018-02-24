Muhteşem ikili

Benzer durumda Tudor olsa paramparça olmuştu. Taraftarın ve kulübün hocaya olan inancı, bu duruma tepki gösterilmesini önleyen yegane sebep. Bursaspor maçı, derbi haftasında bir kez daha kaçırılmayacak kadar önemli 3 puanın ve moralin anahtarıydı.

Fernando’nun yokluğu haftalardır Galatasaray için sıkıntı yaşatırken, Mariano gibi hücumcu ve akıllı bir beki tercih etmemesi de hoca tarafından oluşan başka bir sıkıntı. Kaldı ki bu kararıyla hoca kendisiyle çelişiyor. Takımlarında her zaman hücum tarafı iyi bekleri oynatan ama Mariano gibi tam istediği tarz bir beki oynatmaması form kriterinin dışında bir sorun olduğunu gösterir. Zira Linnes, Mariano’nun yanında sıradan bek kalır.

Gomis’in geçen hafta maçın başında yaşadığı sıkıntı ve sonrası oyundan düşmesi, Galatasaray’ı da düşürmüştü. Pozisyon alma becerisi çok yüksek olan Gomis, doğru paslar geldiğinde nasıl bir kalite olduğunu attığı goldeki 1. sınıf vuruşu ile gösterdi. Attığı gol güzel olduğu kadar, Bursa’nın direncini erken kırıp takımın rahatlatması açısından da değerliydi. Gomis’e yeter ki doğru paslar atın ve sonra topu fileden alın.

GARRY DURMAZ!

Belhanda, ceza alanına yakın oynamanın karşılığını, rakibini attırarak ve asist ile gördü. Kırmızı kart işi kolaylaştırdı ama fişi çeken, haftalardır takımın en formda ve etkili adamı Garry Rodrigues oldu. Yine çok etkili yine çok verimliydi. Tarzı, sürati, çabukluğu ve formu ile Bruma kadar yetenekli ama ondan daha iyi özelliklere sahip Rodrigues, şu anda Fatih Hoca’nın oyundaki önemli kozu ama asıl Galatasaray yönetiminin en büyük kozu olacak. Serdar Aziz, korkmadan savaşmasının karşılığını bazen golle ama bazen sakatlık yaşayarak alıyor. Oynadığı sürece Maicon ile uyumu sayesinde savunmada iyi işler yapıyor.

Maçın ikinci yarısı oyuncular için rahat, taraftar için zevkli, yönetim için keyifli geçti. Fakat asıl sorun dev gibi karşıda duruyor. Deplasmanda neden bu oyun ve skorlar yok? Arada bu kadar fark olması normal değil ve Fatih Hoca bunu çözemezse bahanesi olamaz. Çünkü o zaman Tudor’dan farkı kalmaz..

MAÇIN ADAM(LAR)I: GOMIS-RODRIGUES

BİRİ devamlı atıyor, diğeri hem atıyor hem attırıyor. İkisi de durmak bilmiyor. Böyle devam ederse Gomis-Rodrigues ikilisi Galatasaray’ı şampiyon

yapar.