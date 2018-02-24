Muhteşem ikili

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Benzer durumda Tudor olsa paramparça olmuştu. Taraftarın ve kulübün hocaya olan inancı, bu duruma tepki gösterilmesini önleyen yegane sebep. Bursaspor maçı, derbi haftasında bir kez daha kaçırılmayacak kadar önemli 3 puanın ve moralin anahtarıydı.
Fernando’nun yokluğu haftalardır Galatasaray için sıkıntı yaşatırken, Mariano gibi hücumcu ve akıllı bir beki tercih etmemesi de hoca tarafından oluşan başka bir sıkıntı. Kaldı ki bu kararıyla hoca kendisiyle çelişiyor. Takımlarında her zaman hücum tarafı iyi bekleri oynatan ama Mariano gibi tam istediği tarz bir beki oynatmaması form kriterinin dışında bir sorun olduğunu gösterir. Zira Linnes, Mariano’nun yanında sıradan bek kalır.
Gomis’in geçen hafta maçın başında yaşadığı sıkıntı ve sonrası oyundan düşmesi, Galatasaray’ı da düşürmüştü. Pozisyon alma becerisi çok yüksek olan Gomis, doğru paslar geldiğinde nasıl bir kalite olduğunu attığı goldeki 1. sınıf vuruşu ile gösterdi. Attığı gol güzel olduğu kadar, Bursa’nın direncini erken kırıp takımın rahatlatması açısından da değerliydi. Gomis’e yeter ki doğru paslar atın ve sonra topu fileden alın.
GARRY DURMAZ!
Belhanda, ceza alanına yakın oynamanın karşılığını, rakibini attırarak ve asist ile gördü. Kırmızı kart işi kolaylaştırdı ama fişi çeken, haftalardır takımın en formda ve etkili adamı Garry Rodrigues oldu. Yine çok etkili yine çok verimliydi. Tarzı, sürati, çabukluğu ve formu ile Bruma kadar yetenekli ama ondan daha iyi özelliklere sahip Rodrigues, şu anda Fatih Hoca’nın oyundaki önemli kozu ama asıl Galatasaray yönetiminin en büyük kozu olacak. Serdar Aziz, korkmadan savaşmasının karşılığını bazen golle ama bazen sakatlık yaşayarak alıyor. Oynadığı sürece Maicon ile uyumu sayesinde savunmada iyi işler yapıyor.
Maçın ikinci yarısı oyuncular için rahat, taraftar için zevkli, yönetim için keyifli geçti. Fakat asıl sorun dev gibi karşıda duruyor. Deplasmanda neden bu oyun ve skorlar yok? Arada bu kadar fark olması normal değil ve Fatih Hoca bunu çözemezse bahanesi olamaz. Çünkü o zaman Tudor’dan farkı kalmaz..
MAÇIN ADAM(LAR)I: GOMIS-RODRIGUES
BİRİ devamlı atıyor, diğeri hem atıyor hem attırıyor. İkisi de durmak bilmiyor. Böyle devam ederse Gomis-Rodrigues ikilisi Galatasaray’ı şampiyon
yapar.