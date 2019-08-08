Kupa sahibinde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
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Galatasaray’ın oldum olası Akhisar maçları sorunlu ve sıkıntılı geçer.

Net favori olduğu ve rakibin sağ bekini forvet oynattığı bir maçta bile yine başlangıç iyi olmadı. Akhisar takımı, Galatasaray maçlarına özel oyununu yine oynadı ve sonuç aldı. Kendi alanını kademeli kapat, birebir markaj yap, topu kazanınca çabuk pasla hızlı çık ve Galatasaray stoperlerine direkt baskı yaparak oyuna başlamalarına izin verme. Bu anlayış ve strateji enteresan şekilde işe yarıyor. Bu işe yaramanın ana sebebi Akhisarlı oyuncuların yaptıkları değil, Galatasaraylı oyuncuların yapamadıkları. Bunlardan ilki, Babel’in kalabalık savunmadan top almak için kenarlara kaçması, ikinci sebebi, orta sahada yapılan adam adama markajdan kurtulamama. Üçüncü sebebi ise Selçuk, Jimmy ve Belhanda’dan oluşan pas oranı yüksek ama mücadele düzeyi düşük orta saha. Geçtiğimiz sezonlarda kalitesinin altında sorun çözme becerisi ile oynadığı için eleştirilen Belhanda, tam bekleneni yaptı ve ekstra işi yaparak dar alanda kalitesini göstererek oyunu çözdü.

SEZON ÖNCESİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR...

İlk maçta göze çarpan detaylar:

1- Mariano’nun önünde Feghouli varken daha iyi anlaştığı ve oynadığı.

2- Özellikle savunması iyi takımlara karşı Babel’i rakip stoperlerin arasında kaybetmektense hedef olmaktan çıkarmanın onu daha etkin hale getireceği.

3- Orta sahanın daha sert ve mücadele gücü yüksek oyunculardan oluşması gerektiği.

4- Forvet ihtiyacının mutlak olduğu. Marcao ve Luyindama’nın gereksiz risk almaması gerektiği ve Marcao’nun arkasına atılan toplara olan zaafı.

5- Emre Mor ve Feghouli ile çok daha başka oynayan bir Galatasaray ortaya çıkacağı.

G.Saray iyi oynamadı ama gerekeni yaptı. Yani kazanması gereken kupayı havaya kaldırdı ve müzeye ekledi. Bu tür maçların elbette sonucu önemlidir ama lig ve Şampiyonalar Ligi öncesi verdiği sinyaller de dikkat çeker. Eksikler tamamlandığında, geç katılan oyuncular form tuttuğunda, bazı oyuncular uyarıldığında işler çok farklı hale gelecektir. Ağustos sonu Galatasaray için oyun, sistem ve ilk 11 açısından netleştiği dönem olur.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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