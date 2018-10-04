Hem atamadık hem attırdık...

G.saray açısından her ne kadar eksikleri var olsa da sahada bu eksiklerin hissedilmeyeceği bir maçtı. Çünkü, kurgu, oyun planı ve hedef bu maçı bu kadro ile oynamaya uygundu. Galatasaray’ın deplasmanda oynanan ligdeki maçlara göre başka ve daha iyi gözükmesi de normaldi. Kazanma mecburiyetinin olmadığı, şartların eşit ve kaybetmemenin opsiyonlar arasında daha geçerli hale geldiği bir maç takımı daha diri, disiplinli ve bir bütün haline getirdi.

G.Saray bu oyunu ligde de oynar fakat, savunma oynuyor eleştirisi alır, beğenilmez ve ilk önce taraftar protesto eder. Porto karşısında oynanan akılcı ve hızlı oyun net pozisyonlar getirdi. Pozisyon da verdik ama deplasmanda böyle net pozisyonlara girmek kolay iş değil ve atamıyorsanız karşınızda çok iyi kaleci var demektir.

Muslera yine müthiş bir pozisyonu çıkardı ama Casillas net 3 pozisyonu çıkararak Muslera’dan alışık olduğumuz bir performans ortaya koydu ve Galatasaray’ın ilk yarı maçı bitirmesini engelledi.

Her iki takımda kendi sağ kenarını iyi kullandı. Nagatomo ve Telles ilk yarıda en çok yorulan ve zorlanan oyuncular oldu. Fernando ve Donk riskli oynama ihtiyacı olmayınca kontrolü aldılar ve hızlı hücumların başlangıç noktası oldular. Aynı zamanda savunmaya da yardım gidince, Serdar ve Maicon az hata yaparak oynadılar.

NEFİS İLK YARI...

- Önde oynayan 3 hızlı ve etkili oyuncu, maçın kendilerine ve yeteneklerine uygun hale dönmesini iyi değerlendirdi. Normalde rakip sahada kalabalık oyuncuların arasında etkili olmaya çalışan Rodrigues, Henry Onyekuru ve Sinan aylar sonra kafesinde doğal ortamına salınmış aslanlar gibi saldırdı.

İlk yarı G.Saray’da işini yapmayan yoktu. Bu devre ne kadar iyi oynadıysak, ikinci yarıya da bir o kadar kötü başladık. Bu sezon, G.Saray’ın etkili olduğu ve iyi yaptığı duran toptan gol bulma işini Porto çok rahat pozisyon bularak değerlendirdi. Gol yenilebilir ama böylesine iyi oynanan bir ilk yarıdan sonra bu kadar basit gol yenmemeli.

YiNE DURAN TOP...

Sadece gol yemedik. Aynı zamanda korkan rakibi cesaretlendirdik. Dahası, ilk yarıdaki o kontrolümüzdeki oyundan koptuk. G.Saray kaybetti ama sebebi rakipten çok bizdik. Kaçırdığımız pozisyonlar ve yediğimiz kolay golden sonra şunu söyleyebiliriz ki, G.Saray 9-10 puanları görür ve gruptan çıkar.

NEDEN KAYBETTiK?

1- Efsane Casillas’ın efsane performansı sebebiyle.

2- Deplasmanda fazla pozisyon zehirlenmesi sebebiyle.

3- Sinan’ın tarihe geçecek iken kulübeye geçişi sebebiyle.

4- Rodrigues’in en iyi yaptığı işi unutması sebebiyle.

5- Duran toptan atan ama yediren de defans sebebiyle.

MAÇIN ADAMI: CASILLAS