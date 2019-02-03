Galatasaray'da eksik yok kayıp var

Diagne’nin yokluğunda bütün gözler Mitroglou’nda olacaktı. Aynı zamanda değişen savunmanın da sınavıydı. Tabii diğer tarafta Sergen Yalçın ile toparlanan, temposu artan ve başkalaşan Alanyaspor vardı. Geçen sezon 30’uncu haftada oynanan ve şampiyonluk yolunda çok zor geçilen maçı unutmak ve Alanyaspor’u hafife almak mantık dışıydı.

FACİA İLK YARI

Galatasaray kötü bir ilk yarı geçirdi. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru Alanyaspor’un ciddi baskı koyması ve sarı kırmızılıların çıkamaması iki tarafın da iyi ve kötü yaptığı işler sebebiyleydi.

1-Mitroglou’nun oyundan kopuk, takıma yardım etmeyen ve etkisiz hali startı verdi. Alanyaspor’un stoperleri de çok yakın oynayıp Mitroglou’nun topla buluşmasını engelleyerek iyi iş yaptı.

2-Orta sahada Fernando, Ndiaye ve Feghouli’ye rakibin yaptığı baskılı ve sert oyun Galatasaray’ın teklemesine, oyunun hakimi olamamasına sebep oldu. Bu baskı sonucu kaybedilen toplar hep tehlike ve pozisyonların yaşanmasına sebep oldu.

FEGHOULI KAYBOLDU

3-Takımın en etkili oyuncusu Onyekuru’yu asla tek oyuncu ile karşılamayıp, kademeli iki oyuncu ile savunarak en vurucu adamı pasifize ettiler ve bunu istisnasız yaptılar.

4-Son dönemde forma giren ve iyi oynayan Feghouli’yi topla buluşturmayıp, orta sahanın içine ittiler ve Feghouli bu kalabalık içinde kayboldu. Haliyle sol kenarı sıkıntı yaşayan Galatasaray için sağ kenarda kilitlendi.

5- Ligin formda oyuncusu Efecan ile sağ kenarı iyi kullanarak sonradan oyuna giren Ömer Bayram’ın koridorundan fazlasıyla faydalandılar.

MITROGLOU TOP TUTAMAYINCA...

İlk yarının kısa özeti şu: Önde top tutmayan Mitroglou yüzünden takım kendi sahasından çıkamadı, orta sahadaki top kayıpları hata ve pozisyonları hazırladı. Ayağına her topu alan Onyekuru’yu arayıp topu ona atmaya çalışınca, Feghouli de kenar yerine içerde kalınca Alanyaspor’un işi kolaylaştı. İlk yarı Galatasaray ne yapacak diye beklerken, Sergen hocanın oyunu çok iyi kurgulamasını ve Galatasaray’ı çok iyi analiz edip, istediğini oyuncularına yaptırmasını izledik.

FATİH HOCA DA HATA YAPTI

İlk yarıda yapılan yanlışların anlatıldığı Galatasaray’da, ikinci devreye başlangıç iyi olunca hemen işin şekli değişti. Feghouli’nin çizgiyi kullandığı ve golünü attığı, Belhanda’nın yana değil de öne oynadığı ve golün geldiği 10 dakikalık kısa oyun sonrasında vites artması gerekirken temponun düşmesi hataydı. Bir başka hata da, zaten iyi oynanmayan ve mutlak kazanılması gereken bir maçta, deplasmanda üretkenlik ve kazanma sıkıntısı yaşayan takımda, ne kadar iyi olmasa da Mitroglu’nun çıkmasıydı. Fatih hoca bu tarz durumlarda hep risk alırken bu sefer almadığı risk puan kaybına sebep oldu. Oynanan oyun ve verilen pozisyonlara bakınca deplasmanda 1 puan iyi denilebilir ama öyle değil. Çünkü bu kayıpların telafisinin olmayacağı bir rakip var artık ve puan farkı kapanmayacak seviyeye gelebilir