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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 07:49, Son Güncelleme:

ÇARESiZLiKTEN MUCiZEVi BiR ÇÖZÜM ÇIKTI

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Galatasaray’ın en büyük gücü iç sahası ve taraftarıysa, en net zaafı da deplasmanda değişen oyunu ve aldığı sonuçlardır.

 

Aynı takım ve aynı oyuncularla sahaya çıkılsa da deplasman hep sorun oluyor. Bunun en önemli sebebi, iç sahada büyük ve etkili taraftar desteği ile oynamaya alışmış takımın deplasmanda bu desteği bulamaması. Çünkü, baskılı oyun içerde ve dışarda oynanıyor ama içerdeki maçlarda ikinci baskıyı koyan taraftar o önemli farkı oluşturuyor.
Galatasaray, coşkuyu hissetmek isteyen, tempoyu yukarı çekerek oynamayı seven bir takım ve rakip iyi alan kapatıp tempoyu düşük tutarsa Galatasaray’a karşı avantaja geçiyor. Bunu da kolay yoldan yapıyorlar.
Galatasaray, tam bir kenar takımı ve hem iki beki hem de iki kenar önü ile etkili olan, yakaladığı zaman dağıtan bir ekip. Fakat iş göbekten oynamaya ve iş yapmaya gelince tıkanıp kalıyor. Kenarların işlediği maçlar ile iyi marke edildiği maçlar arasındaki fark, Galatasaray’ın iç saha ile dış sahası kadar farklı.

KISA MESAFELi iLK YARI!
Bülent Korkmaz, Galatasaray’ı iyi tanıdığı ve bundan önceki maçlarda yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurduğu için takımını güvenli bölgede tuttu. Elbette bu güvenli bölge, Rodrigues ve Henry gibi oyuncuların hızlarını kullanamayacağı, Mariano ve Ömer’in bindirme yapamayacağı kadar sıkı ve örülü, Antalyasporlu oyuncuların birbirine yardım götüreceği kadar yakın olduğu kısa mesafede oynanan alandı. İlk yarıda işe yaradı bu seçenek.

YILDIZLAR SAHNEYE

· GALATASARAY’ın yaşadığı problemlerin tek çözümü var. O da, Belhanda, Rodrigues, Henry ve Sinan gibi kaliteli oyuncuların bireysel yeteneklerini kullanıp çözüm üretmesi. Fakat problem şu ki, bu işi yapacak oyuncuların başında gelen adam olan Younes Belhanda sahada yok!

BELHANDA'YA BOŞUNA KIZMAYIN
· ASLINDA Belhanda’ya kızmaya gerek yok. Çünkü zorla oynamıyor Belhanda. Haftalardır bu şekilde oynayan bir oyuncu hâlâ forma buluyorsa hocanın niye oynattığını sorgulamak lazım. Galatasaray’ın oyunu değişken olsa da, içerde ve dışarda değişmeyen tek bir şey varsa, o da Belhanda’nın performansı. Abartmıyorum, Fatih hoca, genç Yunus’u oynatsa daha çok verim alır.
İkinci yarı daha istekli başlayan Galatasaray’da kendini hissettiren ve öne çıkan oyuncular Ömer ve Mariano idi. Çok sayıda orta yapıldı ikinci yarı. Fakat bu ortalar, oyunun son bölümlerine kadar Celustka ve Diego’ya iyi bir antrenman olmaktan ileri gidemedi. Çünkü, bu kadar fazla ortaya kafa ya da ayakla vuruş yapabilecek oyuncu yoktu. Çaresizlik içinde çare üretmeyi düşünen Fatih hoca da sahada risk almayan hücumcularına inat Maicon ve Donk ile oynadı. Bu maç da yapılan stratejik hatanın sıkıntıları yaşandı. Santrafor’suz oynamanın acısını devre arasına kadar çekecek Galatasaray.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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