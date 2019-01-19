İlk maç, ilk final, ilk galibiyet

Ligin ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde bitiren Beşiktaş’ın yarışa tekrar ortak olabilmesi için arka arkaya alınacak 3 puanlara ihtiyacı var. Puan kaybı için de hiç mi hiç kredisi yok. Siyah beyazlıların ilk yarıda 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alabildiğini de hesaba katarsak zorluk düzeyi son derece yüksek bir maç oynadı Beşiktaş. İlk dakikadan itibaren ligin ilk devresinde eksik olan odaklanma, istek ve farkındalık açısından dün olumsuzluk yoktu. iki yeni transfer Burak ve Mirin ile başladı Şenol Güneş. Kontratak planıyla sahaya çıkan Akhisar karşısında anahtar ilk golü atabilmekteydi. Dorukhan, mükemmel bir vuruşla o anahtarı Beşiktaş’ın cebine koydu. Gol gecikse dakikalar ev sahibi ekibin lehine işleyecekti. İkinci yarının hemen başında Gökhan ile gelen duran top golü Akhisar’ın gardını tamamen düşürdü.

BASİT TOP KAYBI ÇOK FAZLA

Eskiye oranla daha fazla direkt oyunu hedefleyen Beşiktaş dün maçın genelinde top kayıpları konusunda ciddi sorunlar yaşadı. Siyah beyazlı ekip zaman zaman tempoyu ayarlayacak pasları yapamayınca da hem oyununu rakibe kabul ettiremedi hem de Akhisar’ın kalesinde tehditkar olmasına izin verdi. Beşiktaş seviyesindeki bir takım skoru bulduktan sonra pas yaparak oyunu tutabilmeli. Nitekim Güneş, Oğuzhan ve Atiba’yı topa daha fazla sahip olmak için oyuna soktu.

22 yaşındaki Dorukhan, sadece perdeyi açan golü atmadı. Sahanın en çalışkan oyuncusuydu. Burak Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyonda da attığı pas çok klastı.

TAKIM SAVUNMASINDA SORUNLAR SÜRÜYOR

Akhisar, Regattin, Serginho, Manu, Josue, Güray ve Cikalellshi ile son derece ofansif bir kadroyla oynadı. Özellikle de Caner’in oynadığı kanattan çok tehlikeli hücumlar yaptılar. Beşiktaş gibi bir takım kalesine 15 şut attırmamalı. Karius gününde olmasa, Akhisarlılar biraz daha becerikli olsa farklı bir skorla karşılaşabilirdik.

LJAJIC YILDIZLAŞTI

Adem Ljajic, oyun görüşü yüksek ve teknik kalitesi tartışılmaz bir futbolcu. Dün Dorukhan ve Larin’e 2 asist yaptı. Larin’in kaçırdığı net fırsat da gol olsa asist hat-trick’le maçı tamamlayabilirdi. Beşiktaş’ın saha içinde Sırp futbolcuya daha çok sorumluluk vermesi şart. Yeni transferlerden Mirin atletik bir oyuncu. Yüksek toplarda iyi. Dikkatli ve oyunu yaşıyor. Topla da güvenli göründü. Burak Yılmaz ise istekliydi 2 kez de gole yaklaştı ancak fiziksel olarak hazır görünmedi. Maç ritmi için zamana ihtiyacı var. Dün sahaya koyduğu enerji ve hareketli oyunu gelecek için olumlu mesajlar verdi.

Dorukhan ve Ljajic dışında Gökhan, Medel, Vida ve tabii ki de Karius dün gecenin iyi performans gösteren ismleri oldular.

MAÇIN ADAMI: DORUKHAN