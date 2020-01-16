Beşiktaş dondu kaldı

Abdullah Avcı’nın maç öncesinde sporcu sağlığına yönelik yaptığı açıklamalara katılmamak mümkün değil. Bu maç öğle saatlerinde oynanabilirdi.

‘AKAN OYUN’DA SORUN VAR

MAÇA gelince... İlk yarıda Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da Erzurumspor’a net bir üstünlük kurduğunu söyleyemeyiz. Sezon başından bu yana siyah beyazlı ekibin ‘akan oyunda’ son 25 metredeki yaratıcılık sorunları dün de sahaya yansıdı. Nkoudou-Umut-Diaby’den oluşan 3’lü forvet hattı hem pas hem de dar alan becerisinden yoksunlar. Zira Beşiktaş’ın penaltıdan bulduğu beraberlik golü de hızlı hücumla geldi. İkinci gol de Caner’in duran top becerisiyle. Akan oyunda hücumda sorun yaşayan Beşiktaş, savunmada da paylaşım ve pozisyon hataları yaptı. 3 gol yedi, pozisyonlar verdi.

KALİTELERİ TARTIŞILIR

Açık konuşalım, Beşiktaş’ın dünkü kadrosunda kalitesi bırakın Beşiktaş seviyesini, Süper Lig’de oynayıp oynamayacağı tartışılacak bazı isimler var. Yıllardır hiçbir pozitif katkı yapmadan hâlâ forma şansı bulanları artık vurgulamaya gerek yok. Dün Nkoudou etkili bir futbol oynadı. Caner isyan etti. Zaten Nkoudou ve Caner olmasa siyah beyazlılar, Erzurumspor karşısında rakip ceza alanına zor giderdi. Tamam koşullar kötüydü ama gerçek şu ki: Erzurumsporlu Oltan ve Hasan’ın kaliteleri dahi Beşiktaş’ın dünkü orta sahasında yoktu.

TEK ÇIKAR YOL VAR...

İKİNCİ yarı Beşiktaş’ın tek çıkar yolu var: Transfer yapamadığına göre Burak Yılmaz ve Adem Ljajic’in geçen sezon ikinci yarıdaki müthiş formlarını tekrar yakalaması. Şayet bu iki oyuncu ligin ilk yarısındaki gibi devam ederlerse Beşiktaş’ın yaşadığı derin gol krizi artarak devam eder ve erkenden ligden kopar.

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