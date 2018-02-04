BSL’de 17.Maç: Geri Döndük!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Babasının öldürülmesiyle basketbol kariyerine ara veren Michael Jordan, 1.5 yıl sonra tüm medya kuruluşlarına faks çekmişti. İsimsiz kağıtta tek bir cümle yazıyordu “I am back (Geri döndüm)”. Majestelerinin tekrar parkelere döndüğünü, bu mesajı okuyan herkes anlamıştı.
Fenerbahçe Doğuş, son topla Banvit maçını, ardından 25 sayı farkla Olympiacos maçını kaybetti. Geri döndük diye herkese haykırma şansını Anadolu Efes karşısında buldu. Peki bu fırsatı nasıl değerlendirdi?
ilk 5’e parantez açmak gerek. Ahmet-Melli-Guduric-Melih-Dixon başlangıcı, Olympiacos karşısında iyi mücadele eden azınlığı ödüllendirmesi ve aynı zamanda takımın geri kalanına kendinize gelin mesajıydı. Zaten bu motivasyonla Sarı-Lacivertliler maça 8-0 ile başladı. Birinci periyotu da 27-10’la bitirdi. İlk çeyrek boyunca gelen 27 sayının 12’si savunma üzerinden yaratılan hızlı hücumlardan üretildi. Çalınan 5 topun, 3 tanesi direk skor tabelasına yansıdı. Anadolu Efes oyundan koptukça, boş şutları kaçırmaya başladı. Farkın 20’ye yaklaştığı ikinci periyotta Zoran Dragic’in diskalifiyesi de eklenince Lacivert-Beyazlıların tüm gardı düştü. Simon’un yokluğunda, Dragic’in eksilmesiyle top taşıyıcı sıkıntısı iyice ayyuka çıktı. Tam bu karmaşanın içinde Fenerbahçe Doğuş’un tam saha baskısı geldi ve ilk yarı Anadolu Efes için kabusa döndü. İki çeyrek boyunca ev sahibi 13/18 (%73) ile 2 sayılık hücum yaptı. Fakat bunun sebebi deplasman takımının kötü savunması değil. Aksine Fenerbahçe Doğuş’un pas ritmiyle yarattığı boş şutlardı.
İkinci yarıya Koç Ergin Ataman’ın Yiğitcan Saybir başlangıcı, Fenerbahçe Doğuş hücumları için cazibe merkezi yarattı. Fakat oyuncunun savunma doğrularını yerine getirmesi, Anadolu Efes’i ateşledi ve 12-0’lık seri yakalandı. Fark 12 sayıya kadar inmişken, Wanamaker’ın 3 sayılık uyandırış isabeti geldi. Bu sayı aynı zamanda, Sarı-Lacivertlilerin üçüncü çeyrekteki ilk skorlarıydı. Fenerbahçe Doğuş’un yaptığı 8 top kaybının da katkısıyla, tüm müsabaka boyunca, deplasman takımının maça ortak olabildiği tek zaman üçüncü periyottu. O da kısa sürdü ve son çeyreğin başlamasıyla maçın tüm hakimiyeti tekrar ev sahibi tarafa geçti.
Fenerbahçe Doğuş’u elit takımlar seviyesine çıkaran pas temposunun ve savunmadan yaratılan hücumların tekrar hatırlanması, 100-74’lük skorun ortaya çıkmasını sağladı. Öyle bir maç izledik ki, resmen ilk çeyrekte bitti. Geri döndük diye haykırmak istiyorduk ama bu biraz daha Terminatör filmlerindeki Arnold Schwarzenegger’ın tüm patlamalardan çıkıp eskisinden bile kuvvetli şekilde “Geri döndüm” demesine benzedi.